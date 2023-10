Léargais Nua ar Saol Ársa Muirí: Planctón Iontaise Leathbhilliún Bliain ó shin

Thug cineál iontaise a thángthas air le déanaí léargas iontach d’eolaithe ar shaol na mara leathbhilliún bliain ó shin. Cuireann na torthaí, atá sonraithe i staidéar a foilsíodh san iris Proceedings of the Royal Society B, léargas ar na haigéin ársa agus ar thionchar na n-athruithe aeráide le linn na tréimhse ama sin.

Tá cuma uathúil ar na horgánaigh mhicreascópacha seo, atá cosúil le algaí an lae inniu, cosúil le liathróidí spíonacha atá nasctha le chéile. Ar dtús ní raibh tuairim ar bith ag an Dr. Tom Harvey, údar an staidéir ó Scoil na Tíreolaíochta, na Geolaíochta agus an Chomhshaoil ​​de chuid Ollscoil Leicester, cad a bhí sna hiontaisí seo nuair a chas sé leo den chéad uair. Thaispeáin siad struchtúr neamhghnách, murab ionann agus aon rud a chonacthas roimhe seo in orgánaigh bheo nó in orgánaigh atá imithe i léig.

Nocht tuilleadh anailíse cosúlachtaí suntasacha idir na hiontaisí ársa seo agus algaí glasa nua-aimseartha a fuarthas i bplanctón lochán agus lochanna. Léirigh na hiontaisí struchtúr coilíneachta, agus na cealla ag nascadh le chéile i socruithe geoiméadracha, ag tabhairt léargas annamh ar phlanctón muirí luath na tréimhse Cambrian.

Tá tábhacht na n-iontaisí seo ina n-aois, mar a bhí siad le linn an ama a raibh beatha ainmhithe díreach ag teacht chun cinn. Tagann an tréimhse seo, ar a dtugtar ‘pléascadh’ na beatha Cambrian go minic, le teacht chun cinn fíteaplanctóin mar fhoinse bia ríthábhachtach sna haigéin. Mar sin féin, tá na sainghrúpaí fíteaplanctóin a raibh rath orthu sna haigéin Chambrianacha fós anaithnid, mar níor tháinig forbairt ar ghrúpaí nua-aimseartha fíteaplanctóin ach le déanaí.

Tá taighde an Dr Harvey ríthábhachtach chun tuiscint a fháil ar dhinimic éabhlóideach na n-éiceachóras ársa agus ar an idirghníomhú idir orgánaigh i dtimpeallachtaí mara luatha. Trí na planctón iontaisithe seo a scrúdú, tá súil ag eolaithe léargais luachmhara a fháil ar na caidrimh éiceolaíocha a mhúnlaigh an saol ar an Domhan le linn na tréimhse ríthábhachtach seo.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad iad na iontaisí seo?

A: Is algaí bídeacha iad na hiontaisí a thomhaiseann níos lú ná milliméadar i méid agus a bhfuil struchtúr coilíneach acu.

C: Cén fáth a bhfuil na hiontaisí seo tábhachtach?

F: Tugann siad léargas annamh ar phlanctón muirí na tréimhse Cambrian nuair a bhí beatha ainmhithe ag teacht chun cinn.

C: Conas a chuirtear na hiontaisí seo i gcomparáid le algaí an lae inniu?

A: Tá cosúlachtaí idir na hiontaisí agus algaí glasa nua-aimseartha a fhaightear i bplanctón locháin agus lochanna, ach bhí cónaí orthu san fharraige.

C: Cad is féidir leis na hiontaisí seo a insint dúinn faoi athruithe aeráide?

F: Trí staidéar a dhéanamh ar na hiontaisí seo, tá súil ag eolaithe léargas a fháil ar na hathruithe aeráide a raibh tionchar acu ar dhálaí aigéanacha le linn na ré sin.

C: Cén tábhacht a bhaineann le fíteaplanctón in aigéin an lae inniu?

F: Feidhmíonn fíteaplanctón mar bhunfhoinse bia do bheagnach gach saol sna haigéin. Is féidir le staidéar ar fhíteaplanctón ársa ár dtuiscint ar éabhlóid agus éagsúlacht na comhpháirte ríthábhachtach éiceachórais seo a threorú.