An Tairseach Cheaptha Teasa Reatha a Bhrath: Léargais ar Dhomhan Ináitrithe

I staidéar nua a foilsíodh in The Planetary Science Journal, tá dul chun cinn suntasach déanta ag eolaithe maidir le tuiscint a fháil ar an aistriú ceaptha teasa atá ar siúl agus a impleachtaí do shaolta a d’fhéadfadh a bheith ináitrithe. D’úsáid na taighdeoirí creat staitistiúil ar a dtugtar Bioverse, in éineacht le insamhlóir suirbhé, chun inbhraiteacht rian déimeagrafach an aistrithe cheaptha teasa atá ar siúl a mheas.

Dhírigh an staidéar ar eisphláinéid charraigeacha ag fithisiú níos gaire dá réalta ná an tairseach cheaptha teasa ruaigthe, arb é imeall istigh an limistéir ináitrithe chlasaicigh é. Trí staidéar a dhéanamh ar shrathú teirmeach agus ar bhoilsciú na n-atmaisféar ar na pláinéid seo, bhí sé mar aidhm ag na taighdeoirí léargais a fháil ar na próisis fhisiceacha agus cheimiceacha a dhéanann idirdhealú idir saolta a d’fhéadfadh a bheith ináitrithe agus saolta eile.

Tugann torthaí a n-ionsamhlúcháin le tuiscint gur féidir trasdul an cheaptha teasa atá ag rith amach a bhrath le cruinneas ard trí úsáid a bhaint as fótaiméadracht idirthurais. Mar sin féin, éilíonn sé méid samplach de 100 pláinéad ar a laghad agus tá aeráidí runaway ag thart ar 10% díobh.

Aithnítear misean PLATO Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa mar an suirbhé is mó a bhfuil gealladh fúthu go luath amach anseo chun neamhleanúnachas imeall istigh an limistéir ináitrithe a iniúchadh. Chinn na taighdeoirí freisin straitéisí suirbhé a uasmhéadaíonn cumhacht diagnóiseach na sonraí a fuarthas, lena n-áirítear feachtas leantach de thomhais mais phláinéid agus breithniú a dhéanamh ar chodán na réaltaí ísealmhaise sa spriocshampla.

Ar an iomlán, leagann an staidéar seo béim ar an tábhacht a bhaineann le srianta breathnóireachta ar an trasdul i dtithe gloine atá ar siúl. Má aimsítear an t-aistriú seo cuirfear léargais ríthábhachtacha ar fáil ar dháileadh so-ghalaithe an atmaisféir i measc eisphláinéid charraigeacha, rud a chuideoidh le heolaithe ar deireadh thiar na saolta is gaire ináitrithe a shainaithint.

Foinsí:

– An tairseach do cheaptha teasa atá ag rith amach a bhrath (The Planetary Science Journal)