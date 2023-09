Táirgeann Eolaithe Snáithíní Síoda ​​Damháin Lánfhad ag Úsáid Péisteanna Síoda ​​Géinathraithe

Tá dul chun cinn mór bainte amach ag eolaithe trí snáithíní síoda damháin alla lánfhad a tháirgeadh go rathúil ag baint úsáide as péisteanna síoda géinmhodhnaithe. Tá acmhainneacht ollmhór ag an síoda seo mar mhalairt inscálaithe, inbhuanaithe agus ardcháilíochta do shnáithíní sintéiseacha cosúil le níolón.

Is é síoda silkworm an t-aon snáithín síoda ainmhithe a tháirgtear go tráchtála ar scála mór, a bhuíochas sin do theicnící tógála seanbhunaithe. Mar sin féin, tá cáil ar shíoda péisteanna síoda traidisiúnta as a bheith brittle. Ar an láimh eile, tá síoda spider thar a bheith láidir agus diana. Is é an dúshlán ná bealach a aimsiú chun síodaí damháin alla a tháirgeadh ar scála mór mar gheall ar nádúr cannibalistic na ndamhán alla.

Sa staidéar seo, bhain na taighdeoirí úsáid as teicnící modhnú géiniteacha chun péisteanna síoda a innealtóireacht a bhfuil an cumas acu snáithíní síoda damháin alla a tháirgeadh. Chuir siad próitéin síoda ó dhamhán alla fíodóireachta orb isteach i DNA an phéist shíoda, ag teacht in ionad na géine a bhí freagrach as príomhphróitéin síoda an phéist shíoda. Cheadaigh an cur chuige seo, ar a dtugtar CRISPR-Cas9, gníomhachtú rathúil an ghéine síoda damháin alla gan cur isteach ar tháirgeadh síoda nádúrtha an phéist shíoda.

Sháraigh na snáithíní a bhí mar thoradh orthu na hionchais, rud a léirigh neart teanntachta ard agus cruas. Ionadh, bhí na snáithíní freisin níos solúbtha ná mar a ceapadh. Tá impleachtaí suntasacha ag an dul chun cinn seo do thionscail éagsúla, lena n-áirítear innealtóireacht bhithleighis, teicneolaíocht aeraspáis, agus ábhair chliste don arm. Tá an síoda damháin alla a tháirgtear sé huaire níos déine ná Kevlar, ábhar a úsáidtear go coitianta i veisteanna piléardhíonacha.

Tá sé mar aidhm ag na taighdeoirí an próiseas seo a bheachtú tuilleadh trí phéisteanna síoda géinmhodhnaithe a fhorbairt atá in ann snáithíní síoda damháin alla a tháirgeadh ag baint úsáide as aimínaigéid nádúrtha agus innealtóireacht. Creideann siad go bhfuil poitéinseal ollmhór ag an gcur chuige seo chun snáithíní síoda níos láidre agus níos ilúsáide a chruthú.

Ní hamháin go dtugann an cumas snáithíní síoda damhán alla a tháirgeadh ag baint úsáide as péisteanna síoda géinmhodhnaithe rogha eile inbhuanaithe ar shnáithíní sintéiseacha ach cuireann sé deiseanna ar fáil freisin chun aghaidh a thabhairt ar éilimh dhomhanda. Is féidir na snáithíní a úsáid mar uaimeanna máinliachta, ag tabhairt aghaidh ar an ngá atá le breis agus 300 milliún nós imeachta in aghaidh na bliana.

Foinsí:

- Ollscoil Donghua

– EurekAlert