Molann na heolaithe go bhféadfadh Teicteonaic Phláta a bheith ag Véineas

Molann staidéar a rinneadh le déanaí go mb’fhéidir go raibh teicteonaic plátaí ag Véineas, an dara pláinéad an-te ar an Domhan. Is éard is teicteonaic plátaí ann ná gluaiseacht leanúnach agus athmhúnlú screamh seachtrach phláinéid. Cé nach bhfuil Véineas aon rud cosúil leis an Domhan faoi láthair, le teochtaí foircneacha agus scamaill aigéad sulfarach, creideann taighdeoirí go raibh teicteonaic pláta ag Véineas ina óige. Tá impleachtaí suntasacha ag an toradh seo ar ináitreacht fhéideartha Véineas.

De réir Matthew B. Weller, eolaí pláinéadach ag an Lunar and Planetary Institute i Houston, dá mba rud é go raibh teicteonaic pláta ag Véineas san am atá caite, d'fhéadfadh sé timpeallacht níos fáilteach a chur ar fáil don saol. D'fhéadfadh na frithghníomhartha geocheimiceacha a bhaineann le teicteonaic phlátaí cuid mhór den dé-ocsaíd charbóin a chuireann le coinníollacha neamhfhósta Véineas sa lá atá inniu ann a adhlacadh, rud a d'fhéadfadh a bheith níos fuaire agus as a dtiocfaidh uisce leachta.

Rinne na taighdeoirí, faoi stiúir Weller, insamhaltaí ríomhaire chun samhlacha teicteonacha éagsúla a iniúchadh do Véineas. Tugann múnla an chlúdaigh stagnant, cosúil le Mars agus gealach an Domhain, screamh seachtrach soladach nach bogann. Baineann an dara múnla, teicteonaic phlátaí, le gluaiseacht agus scaipeadh plátaí teicteonacha, rud a fhágann go bhfuil méadú ar ghníomhaíocht bholcánach agus scaoileadh gáis. Thug na hionsamhlúcháin le fios go bhféadfadh céim luath de theicteonaic phlátaí ina dhiaidh sin foirmiú screamh clúdaigh stagnant na leibhéil breathnaithe nítrigine in atmaisféar Véineas a mhíniú.

Cé go bhfuil na torthaí le tuiscint, tá rabhadh ag eolaithe nach bhfuil baint acu leis an taighde go bhfuil gá le níos mó fianaise chun conclúidí cinntitheacha a bhaint amach faoi stair gheolaíoch Véineas. Chuir Cédric Gillmann, eolaí pláinéadach in Institiúid Teicneolaíochta Chónaidhme na hEilvéise, béim ar go bhfuil teorainneacha ag foilseacháin mhúnla-bhunaithe. Molann Joseph O'Rourke, ollamh le taiscéalaíocht talún agus spáis in Ollscoil Stáit Arizona, go bhféadfadh go mbeadh stair gheolaíoch uathúil ag Véineas difriúil ón Domhan agus Mars araon.

Táthar ag súil go soláthróidh misin atá le teacht go Véineas, lena n-áirítear Davinci de chuid NASA, Veritas, agus EnVision Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa, sonraí ríthábhachtacha chun rúndiamhra ár bplainéad comharsanachta a réiteach tuilleadh. Cabhróidh na misin seo le heolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar gheolaíocht an phláinéid agus ar na cúiseanna atá leis na coinníollacha éagsúla idir an Domhan agus Véineas.

CC

1. Cad é teicteonaic phlátaí?

Teicteonaic plátaí an teoiric a chuireann síos ar ghluaiseacht agus ar idirghníomhaíochtaí píosaí móra de bhlaosc amuigh an phláinéid, ar a dtugtar plátaí teicteonacha. Is féidir leis na plátaí seo imbhualadh, sleamhnú anuas ar a chéile, nó scaradh, rud a fhágann go bhfuil gnéithe geolaíochta éagsúla ann mar shléibhte, creathanna talún, agus gníomhaíocht bholcánach.

2. An bhféadfadh Véineas a bheith ináitrithe uair amháin?

Tugann an staidéar le tuiscint, bunaithe ar láithreacht teicteonaic phlátaí san am atá caite ag Véineas, go bhféadfadh sé go raibh an phláinéid níos ináitrithe na billiúin bliain ó shin. D'fhéadfadh go mbeadh méideanna suntasacha dé-ocsaíd charbóin curtha i bhfeidhm ag na frithghníomhartha geocheimiceacha a bhaineann le teicteonaic phlátaí, rud a d'fhág go raibh Véineas níos fuaire le huisce a d'fhéadfadh a bheith níos leachtaigh.

3. Conas a chuirfidh misin chuig Véineas amach anseo lenár dtuiscint?

Baileoidh misin amach anseo ar nós Davinci NASA, Veritas, agus EnVision Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa sonraí nua faoi atmaisféar, dromchla agus gníomhaíocht gheolaíoch Véineas. Soláthróidh na misin seo léargais luachmhara ar dhálaí láithreacha Véineas agus ar a stair gheolaíochta, ag cabhrú le heolaithe an bhfreagra ar conas a d’éagsúiltí Véineas ón Domhan le himeacht ama a chur le chéile.