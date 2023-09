Aimsíonn Teileascóp Webb Meatán agus Dé-ocsaíd Charbóin in Atmaisféar an Eisphláinéad K2-18 b

Nocht imscrúdú nua a rinne Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA láithreacht móilíní carbóin, lena n-áirítear meatán agus dé-ocsaíd charbóin, in atmaisféar an eisphláinéad K2-18 b. K2-18 b, atá 8.6 uair chomh ollmhór leis an Domhan, fithisíonn sé réalta dwarf fionnuar sa chrios ináitrithe agus tá sé suite 120 solasbhliain ar shiúl ón Domhan.

Cuireann na torthaí seo le staidéir a rinneadh le déanaí a thugann le tuiscint go bhféadfadh K2-18 b a bheith ina eisphláinéad Hycean, rud a chiallaíonn go bhfuil an poitéinseal aige atmaisféar saibhir i hidrigine agus dromchla uisce-aigéan-clúdaithe. Tugann an fhionnachtain seo spléachadh iontach ar phláinéid murab ionann agus aon rud inár nGrianchóras agus ardaíonn sé ionchais spéisiúla faoi shaol a d’fhéadfadh a bheith ináitrithe in áiteanna eile sa Cruinne.

Fuair ​​Teileascóp Spáis James Webb speictream K2-18 b, a léirigh raidhse meatáin agus dé-ocsaíd charbóin in atmaisféar an eisphláinéid. Tacaíonn an ganntanas amóinia leis an hipitéis go bhféadfadh go mbeadh aigéan uisce faoi atmaisféar saibhir hidrigine i K2-18 b. Ina theannta sin, b'fhéidir go mbraithfí móilín ar a dtugtar suilfíd démheitiol, nach dtáirgtear ar an Domhan ach trí bheatha. Mar sin féin, tá gá le bailíochtú breise chun a láithreacht a dhearbhú.

Is díol spéise é an moladh go bhféadfadh K2-18 b a bheith ina eisphláinéad Hycean toisc go gcreidtear gur timpeallachtaí gealtacha iad na saolta seo chun fianaise saoil a chuardach ar eisphláinéid. Tá na domhan Hycean níos mó i bhfad níos mó a chuidíonn le breathnuithe atmaisféaracha, i gcomparáid le pláinéid carraigeacha níos lú.

Cé go luíonn K2-18 b sa chrios ináitrithe agus go bhfuil móilíní carbóin ann, ní gá go gciallaíonn sé gur féidir leis an bpláinéad tacú leis an saol. Tugann a mhéid mór le tuiscint go bhfuil maintlín mór oighir ardbhrú ar an taobh istigh, cosúil le Neiptiún.

Leagann na fionnachtana seo béim ar an tábhacht a bhaineann le timpeallachtaí ilchineálacha ináitrithe a mheas agus tú ag cuardach beatha in áiteanna eile ar domhan. Soláthróidh breathnuithe amach anseo le Teileascóp Spáis James Webb tuilleadh léargais ar an atmaisféar K2-18 b agus d’fhéadfadh láithreacht suilfíd démheitile a dhearbhú.

– Easphláinéad: Is é is pláinéad eisphláinéad (nó pláinéad eisghrianach) ann atá suite lasmuigh dár nGrianchóras, agus é ag fithisiú timpeall ar réalta seachas an Ghrian.

– NASA: Bunaithe i 1958, is gníomhaireacht neamhspleách de chuid Rialtas Feidearálach na Stát Aontaithe é an Riarachán Náisiúnta Aerloingseoireachta agus Spáis (NASA) a dhíríonn ar thaiscéalaíocht spáis agus ar thaighde eolaíoch.

– Teileascóp Spáis James Webb: Is réadlann infridhearg fithisiúil é Teileascóp Spáis James Webb (JWST nó Webb) a chomhlánaíonn fionnachtana Teileascóp Spáis Hubble.