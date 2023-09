Misean Osiris-Rex de chuid NASA: Samplaí astaróideach socraithe chun teacht i dtír ar an Domhan

Tá na samplaí ard-mheasta ó mhisean Osiris-Rex NASA le dul isteach in atmaisféar an Domhain inniu. D'eisigh an spásárthach Osiris-Rex, thart ar mhéid veain idirthurais, capsule ina raibh samplaí brablach agus deannaigh a bailíodh ón astaróideach Bennu gar don Domhan. Tá an capsule ag taisteal thart ar 27,650 míle san uair agus táthar ag súil go dtiocfaidh sé i dtír in aice le Salt Lake City ag 10:55 am ET. Tá an spásárthach iompú ón Domhan cheana féin chun tús a chur le misean nua chun astaróideach eile, Apophis a iniúchadh.

Ar thángthas air i 1999, is 'astaróideach carn spallaí' é Bennu, comhdhéanta de shramhra de charraigeacha spáis a choinnítear le chéile trí dhomhantarraingt. Creidtear gur bhris na carraigeacha seo as corp níos mó agus go bhfuil siad thart ar 4.6 billiún bliain d'aois, ag dul siar go dtí bunú an chórais gréine. Is eol go bhfuil Bennu saibhir i substaintí carbóin-bhunaithe agus mianraí cré ina bhfuil uisce, rud a thugann le tuiscint go raibh uisce leachtach i láthair uair amháin ar an gcorp níos mó as ar foirmíodh é.

Tá fonn ar eolaithe staidéar a dhéanamh ar na samplaí ó Bennu mar go bhféadfadh siad léargais a sholáthar ar na comhábhair a chuidigh le foirmiú pláinéid, lena n-áirítear an Domhan, agus cruthú timpeallachtaí atá oiriúnach don saol. Ina theannta sin, cabhróidh staidéar Bennu le taighdeoirí réamh-mheas agus cosaint níos fearr a dhéanamh i gcoinne stailceanna astaróideacha a d’fhéadfadh a bheith ann. Cé nach bhfuil aon bhaol tionchair láithreach ann, tá Bennu rangaithe mar ‘d’fhéadfadh a bheith guaiseach’ agus fithisíonn sé an ghrian gach 1.2 bliain, ag teacht gar don Domhan gach sé bliana.

Bhain misean Osiris-Rex, a thosaigh in 2016, le Bennu a mhapáil chun an suíomh is fearr a roghnú le haghaidh aisghabháil samplach. Ba é Crater Nightingale an astaróideach an ceann scríbe a roghnaíodh. Nuair a thagann na samplaí i dtír, déanfar iad a aisghabháil láithreach chun éilliú a chosc agus a iompar chuig Ionad Spáis NASA Johnson i Houston.

Tá an misean seo suntasach mar go bhfeidhmíonn na samplaí Bennu mar chapsúl ama ó laethanta tosaigh ár gcóras gréine, ag tairiscint léargais luachmhara ar bhunús na beatha agus nádúr na astaróideach.

Foinsí: NASA