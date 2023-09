Cnámharlach Dineasár Neamhchoitianta 150 Milliún Bliain d'Aois ar ceant i bPáras

Tá creatlach dineasáir thar a bheith uathúil agus sár-chaomhnaithe darb ainm Barry le cur ar ceant i bPáras an mhí seo chugainn. Eascraíonn an Camptosaurus, atá dhá mhéadar ar airde agus cúig mhéadar ar fad, ón tréimhse Iúrasach déanach, rud a fhágann go bhfuil sé thart ar 150 milliún bliain d'aois. Mar bhall de theaghlach luibheach Iguanodontidae, tá Barry ar cheann de na grúpaí dineasáir is luaithe a aimsíodh riamh.

Fuarthas amach ar dtús in Wyoming sna 1990í, agus rinne an pailéonteolaí Barry James, ar ainmníodh é ina dhiaidh, obair mhionsonraithe athchóirithe ar an bhfionnachtain neamhchoitianta seo. Rinne an tsaotharlann Iodálach Zoic, a fuair an creatlach anuraidh, iarrachtaí breise athchóirithe freisin. Déanann Alexandre Giquelo ón teach ceantála clúiteach i bPáras, Drouot, cur síos ar an eiseamal mar “thar a bheith caomhnaithe,” agus breis agus 80 faoin gcéad den chnámharlach comhdhéanta de bhunchnámh. Tá an cloigeann amháin fós níos mó ná 90 faoin gcéad slán.

Tá an-tóir ar iarsmaí dineasáir sa mhargadh ealaíne, agus ní dhíoltar ach cúpla eiseamal den sórt sin ar fud an domhain gach bliain. Is é an praghas ceantála measta Barry ná suas le €1.2 milliún ($A1.9 milliún). Cé go gcuireann saineolaithe áirithe imní in iúl faoi bhailitheoirí príobháideacha gan cúram cuí a sholáthar agus rochtain phoiblí ar chnámharlaigh dineasáir, creideann daoine eile go mbeidh rochtain ag an bpobal ar eiseamail faoi úinéireacht phríobháideach sa deireadh.

Tugann ceant Barry deis annamh chun píosa staire réamhstairiúil a bheith agat a bhfuil cinnte go mbeidh sé thar a bheith suimiúil agus intrigue. Mar chnámharlach dineasáir a bhfuil an-iarracht air agus atá athchóirithe go cúramach, meastar go n-éireoidh sé na milliúin dollar sa cheant atá le teacht.