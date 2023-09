An Tástáil Phléasctha: Dul Chun Cinn i nDearadh Modúl Stáisiúin Spáis

Rinne Sierra Space, cuideachta atá lonnaithe i Colorado, tástáil pléasctha le déanaí, ag pléascadh d'aon ghnó dearadh nua do mhodúl inséidte a úsáidfear le haghaidh comharba Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS). Tá an tástáil pléasctha ríthábhachtach chun teorainneacha dearadh an mhodúil a thástáil sula ndéantar é a shreabhadh sa spás. Úsáideann an modúl, a cruthaíodh i gcomhar leis an gcuideachta ILC Dover atá lonnaithe i Delaware, fabraicí fuaite agus fite, go príomha Vectran, a éiríonn docht nuair a teanntar iad.

Tá sé mar aidhm ag Sierra Space an modúl, ar a dtugtar LIFE (Timpeallacht Mhór Solúbtha Chomhtháite), a bheith réidh faoi 2030 don stáisiún spáis Orbital Reef, tionscadal atá á stiúradh ag Blue Origin Jeff Bezos agus arna mhaoiniú ag NASA. Ina theannta sin, tá sé beartaithe ag Sierra long ar a dtugtar Dream Chaser a sholáthar, a bheidh in ann lasta agus criú a iompar, chun tacú leis an stáisiún spáis. Léirigh na torthaí tástála pléasctha le déanaí corrlach 33% thar an gcaighdeán deimhniúcháin do mhodúl lánscála, rud a léiríonn feabhas suntasach ar na dearaí roimhe seo.

Tá an tástáil pléasctha ar cheann de roinnt tástálacha a rinne Sierra Space ar a gcuid fréamhshamhlacha LIFE. Chomh maith leis na tástálacha pléasctha, rinneadh tástálacha sreafa, rud a chuir na modúil faoi réir tréimhsí fada de bhrúnna níos airde ná mar is gnách. Rinneadh na tástálacha seo go léir ag Ionad Eitilte Spáis Marshall NASA agus bhí siad ríthábhachtach maidir le dearadh an mhodúil a chur chun cinn.

Tá NASA, ag aithint go bhfuil gá le stáisiúin spáis sa todhchaí in ionad an ISS, ag maoiniú forbairt áiseanna tráchtála. Tá Axiom Space, cuideachta eile atá lonnaithe i Houston, tar éis comhaontú a fháil freisin chun a modúil stáisiúin spáis féin a chruthú, a bheidh ceangailte leis an ISS ag tosú chomh luath le 2026.

Chun aon bhearna in infhaighteacht taighde idir an ISS agus na stáisiúin spáis nua a íoslaghdú, tá NASA ag obair go gníomhach i dtreo plean aistrithe dhá bhliain. Tá straitéis eisithe ag Oifig Beartais Eolaíochta agus Teicneolaíochta an Tí Bán le céimeanna molta don aistriú seo, arb é is aidhm dó a chinntiú go leanfar le taighde eolaíoch ríthábhachtach sa spás.

Léiríonn an tástáil pléasctha a rinne Sierra Space dul chun cinn suntasach i ndearadh modúl stáisiúin spáis. Le hiarrachtaí leanúnacha ó chuideachtaí cosúil le Sierra Space agus Axiom Space, tá cuma an-gheallta ar thodhchaí na taiscéalaíochta spáis agus na taighde eolaíochta sa spás.

Foinsí:

– Oifigigh Sierra Space

– NASA