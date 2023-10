Molann Staidéar Nua an Struchtúr Tionchair Asteroid is Mó atá Faoi Dheisceart New South Wales

Fuair ​​​​eolaithe amach le déanaí cad é an struchtúr tionchair astaróideach is mó ar domhan, atá curtha faoi Imchuach Murray i nDeisceart New South Wales, an Astráil. Cé nach bhfuil sé deimhnithe go fóill, meastar go bhfuil an crater tionchair amhrasta seo thart ar 520km ar trastomhas, rud a fhágann go bhfuil sé beagnach trí huaire níos mó ná struchtúr tionchair Vredefort san Afraic Theas, a mheastar faoi láthair an ceann is mó.

Creideann na taighdeoirí ó Ollscoil New South Wales go bhféadfadh tionchar ollmhór astaróideach a bheith déanta ar struchtúr Deniliquin, mar a ainmníodh é, thart ar 420 milliún bliain ó shin. Dá gcruthódh a hipitéis fíor, dhéanfadh sé na taifid a athscríobh, ag dul thar fiú an crater clúiteach Chicxulub i Meicsiceo, a bhfuil cáil air as deireadh a chur le réimeas na dineasáir, a théann trasna thart ar 150km ar leithead.

Is féidir le struchtúir tionchair astaróideach a bheith dúshlánach a aithint, toisc go bhfanann siad go minic i bhfolach faoi shraith dríodar nó go bhfuil siad doiléir mar gheall ar chreimeadh. Mar sin féin, d'aimsigh eolaithe le déanaí modhanna nua chun na struchtúir seo a bhrath trí anailís a dhéanamh ar phatrúin mhaighnéadacha. Chonacthas struchtúr Deniliquin bunaithe ar na patrúin seo, rud a sholáthair fianaise láidir go raibh sé ann.

Ina theannta sin, is eol go dtarlaíonn tionchair astaróideach i gcomhthráth le mór-imeachtaí ollscriosta ar fud na staire, mar an ceann a scrios amach na dineasáir. Tugann an fionnachtain is déanaí seo le fios go raibh an Domhan agus pláinéid eile inár gcóras gréine faoi réir líon níos mó tionchair go dtí thart ar 3.2 billiún bliain ó shin. Faoi láthair, tá 38 struchtúr deimhnithe agus 43 struchtúr tionchair féideartha ar an Domhan, ag réimsiú ó chráitéir bheaga go struchtúir mhóra faoi thalamh.

De réir mar a leanann na taighdeoirí lena n-imscrúdú, tá sé fós le feiceáil an n-aithneofar go hoifigiúil struchtúr Deniliquin mar an struchtúr tionchar astaróideach is mó ar domhan. Trí thochailt agus staidéar a dhéanamh ar an gcliar mór seo d'fhéadfaí léargais fhíorluacha a sholáthar ar stair ár bplainéad agus ar an ról atá ag tionchair chosmaí i múnlú a éabhlóid gheolaíochta agus bhitheolaíoch.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

1. Cad é struchtúr Deniliquin?

Is cráitéar tionchair astaróideach amhrasta é struchtúr Deniliquin atá suite faoi Imchuach Murray i nDeisceart New South Wales, an Astráil. Má dheimhnítear é, is é an struchtúr tionchair astaróideach is mó ar a dtugtar ar domhan é.

2. Cé chomh mór is atá struchtúr Deniliquin i gcomparáid le cráitéir tionchair eile?

Meastar go bhfuil struchtúr Deniliquin timpeall 520km ar trastomhas, rud a fhágann go bhfuil sé beagnach trí huaire níos mó ná an struchtúr tionchair is mó atá ar eolas faoi láthair, struchtúr tionchair Vredefort san Afraic Theas.

3. Cén aois atá ag struchtúr Deniliquin?

Creideann eolaithe gur cruthaíodh struchtúr Deniliquin timpeall 420 milliún bliain ó shin ag tionchar astaróideach.

4. Conas a bhraitear struchtúir tionchair astaróideach?

Is féidir struchtúir tionchair astaróideach a bheith dúshlánach a aithint ach is féidir iad a bhrath trí mhodhanna éagsúla, lena n-áirítear anailís a dhéanamh ar phatrúin mhaighnéadacha ar dhromchla an Domhain.

5. Cad é an tábhacht a bhaineann le struchtúir tionchair astaróideach?

Soláthraíonn struchtúir tionchair astaróideach léargais luachmhara ar stair gheolaíoch agus bhitheolaíoch ár bplainéad. Is minic a bhaineann siad le mór-imeachtaí díothaithe agus bhí ról suntasach acu i múnlú éabhlóid an Domhain.