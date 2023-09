Néar-eolaithe i gCoinne Teoiric Faisnéise Comhtháite

Tá néareolaithe i mbun díospóireachta faoi bhailíocht agus impleachtaí Theoiric na Faisnéise Comhtháite (IIT). Shínigh breis is 100 néareolaí mór le rá le déanaí litir ag séanadh IIT mar “phseudoscience,” ag lua a mbunús panpsychist agus a impleachtaí go bhfuil an Chonaic forleathan ar fud na cruinne. Níor luadh an ghné seo, áfach, i scríbhinn ón Nádúr.

Áitíonn IIT, arna fhorbairt ag an néareolaí Giulio Tononi, go n-eascraíonn comhfhios in aon chóras ina malartaíonn comhpháirteanna faisnéis ar bhealach atá sainmhínithe go matamaiticiúil. In ainneoin go bhfuil an néareolaí Christof Koch agus an fealsamh David Chalmers i gceannas air, féachann an scríbhneoir eolaíochta John Horgan ar IIT, mar aon le teoiricí ginearálta na comhfhiosachta, mar bhréige-eolaíocht. Áitíonn Horgan go bhfuil fiú fisic, a mheastar an disciplín is déine, lán le pseudoscience, ag lua teoiric boilscithe, teoiric iolrach, agus teoiric teaghrán mar shamplaí.

Is díol spéise é go nascann Horgan an díospóireacht ar chomhfhiosacht le ceist chonspóideach an ghinmhillte. Tugann sé chun suntais dá mhéad mothúchán a thugtar d’eintitis ar nós suthanna daonna seachtainiúla, is ea is mó cearta ba chóir a thabhairt dóibh. Roinneann sínitheoirí na litreach an imní seo, ag cur béime ar an ngá atá leis an bpobal a chosaint ar mhífhaisnéis eolaíoch. Tá sé seo ag teacht le dearcadh Horgan go bhfuil dualgas ar iriseoirí eolaíochta freisin peirspictíocht chothrom agus fhírinneach a sholáthar.

Tacaíonn an néareolaí Erik Hoel, dlúth-chomhoibrí de chuid Tononi, le IIT agus tugann sé dúshlán do chúisimh na pseudo-eolaíochta. Tugann Hoel foláireamh go bhféadfadh introid agus cáineadh iomarcach dochar a dhéanamh do réimse an taighde comhfhiosachta, rud a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar “gheimhreadh comhfhiosachta” eile agus go gcuirfí bac ar dhul chun cinn. Ardaíonn sé imní faoi mhí-úsáid an téarma “mífhaisnéis eolaíoch,” agus é á chur i gcomparáid le polaitíocht ábhair cosúil le teoiric sceitheadh ​​​​saotharlainne Covid.

Agus é ag dul i ngleic le panpsychism, soiléiríonn Hoel nach gcreideann IIT go bhfuil an Chonaic scaipthe go hiomlán cosúil le subh ar fud na cruinne. Tugann sé le tuiscint go bhfuil an Chonaic teoranta do mheicníochtaí idirghníomhacha leis an leibhéal is airde faisnéise comhtháite, mar shampla an inchinn. Mar sin féin, tá amhras ar shínitheoirí na litreach maidir le cibé ar cheart conclúidí IIT maidir le comhfhiosacht d’fhéatas luathchéime a mheas mar fhaisnéis mhícheart eolaíoch de bharr cúinsí polaitiúla.

Nochtann an díospóireacht a bhaineann le IIT deighilt idir néareolaithe, le tuairimí contrártha maidir lena bhailíocht eolaíoch agus na himpleachtaí atá aige do shaincheisteanna éagsúla eiticiúla agus polaitiúla. Cé go séanann na léirmheastóirí panpsychism mar bhagairt do rochtain éasca ar ghinmhilleadh, áitíonn lucht tacaíochta i gcoinne é a dhífhostú mar pseudoscience. De réir mar a théann an plé ar aghaidh, tagann sé chun solais nach fórsaí seachtracha iad na fíor-shábairí ach na heolaithe féin.