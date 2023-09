Ag Úsáid Cloig Adamhacha chun Ábhar Dorcha a Bhrath

Tá bealach nua molta ag eolaithe ó Ollscoil Sussex agus ón tSaotharlann Náisiúnta Fisiceach sa Ríocht Aontaithe chun cáithníní áirithe ar mhais íseal a bhrath a d'fhéadfadh a bheith mar chuid den ábhar dorcha dothuigthe. Cé nach breathnaítear go díreach ar ábhar dorcha, is eol go bhfuil éifeachtaí aige ar an gcruinne nach féidir a mhíniú inár múnlaí reatha fisice.

Tugann na taighdeoirí le fios go bhféadfaí cloig adamhach, a bhfuil cáil orthu mar gheall ar a gcruinneas gan fasach maidir le coimeád ama, a úsáid chun na cáithníní seo a bhrath. Tomhaiseann cloig adamhacha ascaluithe bídeacha na n-adamh agus iad ag aistriú idir stáit fuinnimh. D'fhéadfadh na cloig seo aon chur isteach a tharlaíonn mar gheall ar cháithnín ábhar dorcha ultra-éadrom ag idirghníomhú le cáithníní ábhair rialta.

Mhol an staidéar ar dtús samhlacha teoiriciúla chun éagsúlachtaí in amanna an chloig adamhach a thomhas. Chun a gcur chuige a bhailíochtú, ghlac na taighdeoirí léamha ó chloig adamhach a bhí ann cheana féin. Is é an chéad chéim eile ná turgnamh a chur ar bun ina bhféadfaí dhá chlog adamhach a chur i gcomparáid, agus ceann amháin níos so-ghabhálaí d’éagsúlachtaí i dtairisigh bhunúsacha.

Sa staidéar áirithe seo, scrúdaíodh dhá tairisigh bhunúsacha: an tairiseach mionstruchtúr agus an cóimheas idir mais leictreon-go-prótón. D'fhéadfadh idirghníomhaíochtaí le cáithníní ultralight áirithe, mar an t-aisiú hipitéiseach, cur isteach ar an dá thairiseach seo, a bhfuil teoiricithe acu a bheith freagrach as éifeachtaí ábhar dorcha. Trí mhéid an bhriseadh seo a thomhas, d'fhéadfaí láithreacht na gcáithníní a léiriú.

Tá feidhmchláir fadréimseacha ag cloig adamhacha thar am. Baineadh úsáid astu chun staidéar a dhéanamh ar athaistriú imtharraingteach, chun fisic chandamach a iniúchadh, agus chun bealaí a fhiosrú chun faisnéis chandamach a tharchur agus a stóráil. Anois, agus an fhéidearthacht cloig adamhach a úsáid mar bhrathadóirí ábhar dorcha, d’fhéadfadh na hionstraimí sin réimse nua taighde a oscailt.

Leagann na taighdeoirí béim nach bhfuil a gcuid torthaí ag brath ar theoiricí a bhí ann cheana féin, agus tá an tsolúbthacht ag na samhlacha a d'fhorbair siad a chur i bhfeidhm ar fheiniméin neamh-mhínithe eile. Soláthraíonn an staidéar, a foilsíodh sa New Journal of Physics, bealach iontach chun an t-ábhar dorcha enigmatic a bhreathnú agus a thuiscint.

Sainmhínithe:

– Cloig adamhacha: Ionstraimí a thomhaiseann am agus úsáid á baint as ascaluithe na n-adamh agus iad ag bogadh idir stáit an fhuinnimh, ar a bhfuil cáil ar a gcruinneas eisceachtúil.

– Ábhar dorcha: Cineál mistéireach ábhair nach astaíonn, nach n-ionsúnn nó nach léiríonn solas, agus a bhfuil tátal a bhaint as a bhfuil ann óna éifeachtaí imtharraingthe ar ábhar sofheicthe.

– Tairisigh bhunúsacha: Luachanna a chuireann síos ar dhlíthe na Cruinne, amhail tairiseach an mhionstruchtúir agus an cóimheas idir mais leictreon agus prótón.

– Axion: Cáithnín hipitéiseach atá ina iarrthóir ionchasach ar ábhar dorcha.

Foinsí:

- Ollscoil Sussex

– An tSaotharlann Fhisiciúil Náisiúnta

– Irisleabhar Nua na Fisice