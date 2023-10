Misean AWE: Rúndiamhra na dTonnta Atmaisféir ón Spás a Dhíghlasáil

Tá misean Turgnamh Tonnta Atmaisféir (AWE) NASA le seoladh i mí na Samhna 2023, agus é mar aidhm aige solas a chaitheamh ar dhomhan iontach na dtonnta atmaisféaracha ag baint úsáide as feiniméan cosmaí ar a dtugtar airglow. Tógtha ag Saotharlann Dinimic Spáis Ollscoil Stáit Utah a bhfuil ardmheas uirthi, beidh AWE ceangailte leis an taobh amuigh den Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta, ag tabhairt léargais gan fasach ar na tonnta enigmatic seo.

Is éard atá i dtonnta domhantarraingthe atmaisféaracha (AGWanna) droimneachtaí san aer a eascraíonn go príomha ó imeachtaí aimsire dian ar nós tornadoes, hairicín, agus stoirmeacha toirní. Is féidir leis na tonnta seo pócaí dlúth aeir a ardú isteach san atmaisféar sula dtagann siad síos, rud a fhágann patrúin sainiúla ripple sna scamaill. Mar sin féin, ní stopann ACCanna ann—leanann siad lena dturas isteach sa spás, ag cur leis an aimsir spáis atá ag síorathrú agus is féidir tionchar a bheith aige ar chomharthaí satailíte agus cumarsáide.

Tá misean ceannródaíoch AWE dírithe ar AGWanna a thomhas ag airde timpeall 54 míle (87 ciliméadar), go háirithe ag an mesopause - an réigiún teorann idir atmaisféar an Domhain agus an spás. Tríd an mesopause a bhreathnú ag baint úsáide as solas infridhearg, déanfaidh AWE méid, cumhacht agus scaipeadh AGWanna a chainníochtú ar bhealach nár baineadh amach riamh roimhe seo. Tá a ardteicneolaíocht in ann smeach ar scála níos giorra a bhrath in airglow nach raibh ag misin eile roimhe seo.

Leagann Ruth Lieberman, eolaí misean AWE ag Ionad Eitilte Spáis Goddard NASA, béim ar uathúlacht an mhisin seo, ag cur béime go mbeidh AWE in ann tonnta a réiteach ar scála cothrománach níos míne i gcomparáid le satailítí eile. Feabhsóidh an cumas seo ár dtuiscint ar dhinimic chasta ACCanna agus a dtionchar ar an atmaisféar uachtarach.

Tá croí mhisean AWE laistigh dá hionstraim Ardmhapaire Teocht Mesospheric (AMTM). Agus ceithre teileascóip ann, déanfaidh AMTM an mesopause a scanadh agus gile an tsolais a thomhas ag tonnfhaid ar leith. Trí anailís a dhéanamh ar ghile coibhneasta tonnfhaid éagsúla, cruthóidh AWE léarscáileanna teochta agus nochtfaidh sé gluaiseacht AGWanna tríd an atmaisféar.

Ní hamháin gur iarracht eolaíoch é an misean so-aitheanta seo ach is céim ríthábhachtach é freisin chun an chaoi a n-idirghníomhaíonn aimsir an Domhain le aimsir an spáis a thuiscint. Tá an-tábhacht ag baint leis do réimse na cumarsáide satailíte agus rianaithe i bhfithis. Leis an dearcadh gan fasach ón Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta, tá sé mar aidhm ag AWE a chuid sonraí agus torthaí luachmhara a roinnt leis an bpobal eolaíoch agus leis an bpobal.

Chun iniúchadh níos doimhne a dhéanamh ar chasta mhisean AWE agus a fhionnachtana úrnua, tá sé mar aidhm ag AWE a chuid sonraí agus torthaí luachmhara a roinnt leis an bpobal eolaíoch agus leis an bpobal.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

Cad is tonnta atmaisféaracha ann?

Is tonnchosc san aer iad tonnta atmaisféaracha, ar a dtugtar tonnta domhantarraingthe atmaisféaracha (AGWanna freisin), a eascraíonn as dianimeachtaí aimsire, amhail tornadoes, hairicín, agus stoirmeacha toirní. Is féidir leis na tonnta seo iomadú ón atmaisféar íochtair an bealach ar fad isteach sa spás. Conas a thomhaiseann AWE tonnta an atmaisféir?

Tomhaiseann AWE tonnta an atmaisféir trí athruithe san aerghloine a thaifeadadh ag baint úsáide as solas infridhearg. Déanann an ionstraim ar a dtugtar an Clár Ardteochta Mesospheric (AMTM) an mesopause a scanadh agus gile an tsolais a thomhas ag tonnfhaid ar leith. Trí anailís a dhéanamh ar ghile coibhneasta tonnfhaid éagsúla, cruthaíonn AWE léarscáileanna teochta a léiríonn gluaiseacht tonnta atmaisféaracha. Cad é an tábhacht a bhaineann le staidéar a dhéanamh ar thonnta an atmaisféir?

Tá sé ríthábhachtach staidéar a dhéanamh ar thonnta an atmaisféir chun na hidirghníomhaíochtaí casta idir aimsir an Domhain agus aimsir an spáis a thuiscint. Is féidir leis cabhrú le taighdeoirí tionchar na dtonnta atmaisféaracha ar chumarsáid satailíte agus rianú i bhfithis a thuiscint. Conas a roinnfear torthaí AWE?

Tar éis é a shuiteáil ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta, tá sé mar aidhm ag foireann misean AWE sonraí agus torthaí na hionstraime a roinnt leis an bpobal eolaíochta agus leis an bpobal, ag cothú tuiscint níos fearr ar thonnta an atmaisféir agus a n-éifeachtaí.