Bagairt Leibhéil na Farraige a Ardú: Caipín Oighir leá na Graonlainne

Faoi dhromchla ár dtránna pictiúrtha Briotanacha tá garchontúirt a tharraing aird eolaithe ar fud an domhain. Cuireann an t-ardú atá ag méadú ar leibhéil na farraige, mar aon le tionchar stoirmeacha geimhridh atá ag éirí níos cumhachtaí, bagairt mhór ar ár dtírdhreacha cósta. De réir mar a leanann aeráid an Domhain ag téamh, tá caipín oighir na Graonlainne ar cheann de na príomhchúiseanna leis an bhfeiniméan corraitheach seo.

Agus é ag síneadh thar 3 chiliméadar go hiontach (beagán faoi bhun 2 mhíle) i dtiús, tá acmhainn ag caipín oighir na Graonlainne laistigh dá dhoimhneacht reoite chun leibhéil farraige domhanda a ardú 7 méadar (23 troigh) as a chéile, dá leáfadh sé go hiomlán. Níor tháinig méadú ach le blianta beaga anuas ar an bpráinn a bhaineann le pointe gan filleadh a thuiscint, nuair a éiríonn leá na Graonlainne do-aisiompaithe.

Tá staidéar a spreag an smaoineamh a foilsíodh san iris cháiliúil Nature tar éis solas a chaitheamh ar an nóiméad ríthábhachtach seo. Léiríonn sé go luíonn an tairseach le haghaidh leá dochúlaithe laistigh de raon teochta 1.7 go 2.3 céim Celsius (3.1 go 4.1 céim Fahrenheit) os cionn leibhéil réamhthionsclaíocha. Is ábhar dóchais é go bhfuilimid ag sárú íosteorainn an raoin seo le roinnt míonna i mbliana cheana féin. Agus na réamh-mheastacháin reatha ag tabhairt le fios go bhféadfadh ardú teochta domhanda suas le 3 céim Celsius (5.4 céim Fahrenheit) a bheith ann faoi dheireadh na haoise seo, táimid thar a bheith gar don phointe tipping seo.

Cé go n-athródh an próiseas leá de réir a chéile, rud a chuirfeadh roinnt ama ar fáil do phobail chun iad a choigeartú agus a athlonnú intíre, tá glimmer dóchais leagtha amach sa taighde. Má táimid in ann an t-ardú teochta a shrianadh agus é a thabhairt ar ais go dtí an marc 1.5 céim Celsius (2.7 céim Fahrenheit), bheadh ​​deireadh leis an bpróiseas leá ar deireadh thiar. Tugann na heolaithe foláireamh, áfach, nach sábhálfaí fiú an sprioc seo a bhaint amach ó na hiarmhairtí atá romhainn cheana féin. Faoin am againn laghdú teochta 1.5 céim Celsius a bhaint amach, bheadh ​​ár gcóstaí ag dul i ngleic cheana féin le leibhéil na farraige 2 go 3 mhéadar (6.5 go 9.8 troigh) níos airde ná mar atá siad inniu.

Ní raibh an géarghá le gníomh riamh níos soiléire. De réir mar a mhéadaíonn iarrachtaí domhanda chun an t-athrú aeráide a chomhrac, tá sé ríthábhachtach tromchúis an scéil a aithint agus oibriú chun a tionchar a mhaolú. Mura ndéanfaí amhlaidh, dhéanfadh sé athrú go deo ar ár dtírdhreacha cois cósta, ag cur cladaí agus aillte faoi uisce faoi thonnta gan staonadh na farraige atá ag ardú.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

C: Cad a chuireann go príomha leis an ardú i leibhéil na farraige?

F: Tá caipín oighir na Graonlainne, lena méid ollmhór agus an poitéinseal chun leibhéil na farraige a ardú 7 méadar (23 troigh) má leáigh go hiomlán é, ar cheann de na príomh-rannpháirtithe don ardú reatha ar leibhéil na farraige.

C: Cad é an tairseach teochta le haghaidh caipín oighir na Graonlainne leá dochúlaithe?

A: De réir staidéir a foilsíodh i Nature, meastar go dtarlóidh leá do-aisiompaithe caipín oighir na Graonlainne laistigh de raon teochta 1.7 go 2.3 céim Celsius (3.1 go 4.1 céim Fahrenheit) os cionn leibhéil réamhthionsclaíocha.

C: Cé chomh cóngarach agus atá muid chun pointe tipping an leá do-aisiompaithe a bhaint amach?

A: Táimid tar éis dul thar teorainn níos ísle an raon tairsí teochta cheana féin le roinnt míonna i mbliana. Agus réamh-mheastacháin teochta domhanda le fios go n-ardóidh suas le 3 céim Celsius (5.4 céim Fahrenheit) faoi dheireadh na haoise seo, táimid go contúirteach gar don phointe tipping.

C: An féidir linn an próiseas leá a stopadh trí theocht a laghdú go 1.5 céim Celsius (2.7 céim Fahrenheit)?

F: Cé go gcuirfeadh baint amach an sprioc seo deireadh leis an leá ar deireadh thiar, ní chealódh sé na hiarmhairtí atá againn cheana féin. Faoin am a laghdódh an teocht go 1.5 céim Celsius, bheadh ​​leibhéil na farraige ardaithe 2 go 3 mhéadar (6.5 go 9.8 troigh) cheana féin i gcomparáid leis na leibhéil reatha.