Íomhá iontach de NGC 4654: Réaltra Bíseach Idirmheánach i mBraisle Mhaighdean

Tá íomhá iontach spreagtha ag Teileascóp Spáis Hubble den réaltra bíseach idirmheánach NGC 4654. Suite sa réaltbhuíon Mhaighdean, tá gnéithe bíseacha gan bhac agus faoi urchosc ar an réaltra seo. Is radharc mealltach é a lár geal agus a lámha réaltacha guairneacha. Tá NGC 4654 suite díreach lastuaidh den mheánchiorcal neamhaí, rud a fhágann go bhfuil sé sofheicthe ón leathsféar thuaidh agus theas. Tá an réaltra seo thart ar 55 milliún solasbhliain ar shiúl ón Domhan.

Tá NGC 4654 i measc réaltraí an Bhraisle Mhaighdean a thaispeánann dáileadh neamhshiméadrach réaltaí agus gás neodrach hidrigine. Creideann réalteolaithe go bhféadfadh sé a bheith ag dul faoi phróiseas ar a dtugtar “stialladh brú reithe.” De réir mar a ghluaiseann an réaltra seo tríd an bplasma sárthéite ar a dtugtar an meán intracluster i mbraisle réaltra na Maighdean, cuireann an tarraingt imtharraingteach brú ar NGC 4654. Cuireann an brú seo, cosúil le braiteadh na gaoithe ar lá gan stad le haghaidh rotharaire, an réaltra de. gas. Mar thoradh air sin, tá eireaball fada tanaí de ghás hidrigine foirmithe ar an taobh thoir theas de NGC 4654.

Is díol spéise é go bhfuil an chuid is mó de réaltraí a mbíonn brú reithe orthu ag brúchtadh ar a laghad gás fuar íosta, rud a chuireann bac ar a gcumas réaltaí nua a chruthú. Mar sin féin, coinníonn NGC 4654 rátaí foirmithe réalta atá comhsheasmhach le réaltraí den mhéid céanna. Tugann sé seo le tuiscint gur eisceacht ón bpatrún seo é NGC 4654.

Bhí idirghníomhú freisin ag NGC 4654 leis an réaltra chompánach NGC 4639 timpeall 500 milliún bliain ó shin. Bhain éifeachtaí imtharraingteach NGC 4639 gás amach feadh imeall NGC 4654, rud a chuir bac ar fhoirmiú réalta sa réigiún sin. Mar thoradh air sin, dáileadh neamhshiméadrach na réaltaí laistigh de NGC 4654 mar thoradh ar an idirghníomhaíocht seo.

Déanann eolaithe staidéar ar réaltraí cosúil le NGC 4654 chun tuiscint níos fearr a fháil ar an ngaol idir réaltaí óga agus an gás fuar as a dtagann siad. Tá ról ríthábhachtach ag Teileascóp Spáis Hubble, arna oibriú ag NASA, maidir le híomhánna iontacha den sórt sin a ghabháil, rud a ligeann do thaighdeoirí dul i ngleic le rúndiamhra na cruinne.

Foinsí:

– Teileascóp Spáis Hubble de chuid NASA, ESA, agus J. Lee (Institiúid Eolaíochta Teileascóp Spáis); Próiseáil: Gladys Kober (NASA/Ollscoil Chaitliceach Mheiriceá)