Faigheann Astroscale Maoiniú $80 Milliún ó Aireacht na Seapáine do Mhisean Dramhaíola Spáis

Tá suas le $80 milliún faighte ag Astroscale, cuideachta um bhaint smionagar spáis, ó Aireacht Oideachais, Cultúir, Spóirt, Eolaíochta agus Teicneolaíochta na Seapáine (MEXT) le haghaidh misean tábhachtach chun dul i ngleic le dramhaíl spáis. Cuirfidh an maoiniú ar chumas Astroscale misean taispeána iniúchta ar fhithis a fhorbairt a bheidh dírithe ar shatailít neamhghnáthach sa spás a íomháú agus a dhiagnóisiú.

Roghnaíodh Astroscale don tionscadal seo trí chlár Taighde Nuálaíochta Beaga agus Gnó MEXT, agus tá an tionscadal le leanúint ar aghaidh go dtí Márta 2028. Meastar go mbeidh luach iomlán an tionscadail thart ar 12 billiún yen (thart ar $80 milliún USD).

Ní hamháin go dtacóidh an maoiniú le Astroscale chun an teicneolaíocht a theastaíonn le haghaidh obair fhithiseach chasta a chur chun cinn, ach feabhsóidh sé freisin a gcumas maidir le cigireacht agus tréithe éagsúla spásárthaí gníomhacha agus rudaí smionagar mór sa spás. Tá Astroscale, a bhfuil ceanncheathrú aige sa tSeapáin le fochuideachtaí sa Ríocht Aontaithe, sna Stáit Aontaithe, sa Fhrainc agus in Iosrael, dírithe ar réitigh nuálacha a fhorbairt chun dul i ngleic leis an tsaincheist atá ag fás maidir le smionagar spáis.

Tá smionagar spáis tagtha chun bheith ina fhadhb mhór le blianta beaga anuas, agus na mílte satailítí, céimeanna roicéad agus smionagar eile ag fithisiú an Domhain. Cruthaíonn an dramhphost spáis seo rioscaí suntasacha do shatailítí oibríochtúla agus misin spáis le foireann. Tá misean Astroscale ag teacht leis na hiarrachtaí domhanda chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo agus timpeallacht spáis inbhuanaithe agus slán a chinntiú le haghaidh taiscéalaíochta spáis sa todhchaí.

Cuirfidh saineolas Astroscale i mbaint smionagar spáis agus a gcomhoibriú le hAireacht Oideachais, Cultúir, Spóirt, Eolaíochta agus Teicneolaíochta na Seapáine ar a gcumas ról ríthábhachtach a imirt chun na rioscaí a bhaineann le dramhaíl spáis a mhaolú. Is céim shuntasach chun cinn é an maoiniú seo ina n-iarrachtaí spás a dhéanamh níos sábháilte agus níos glaine do chách.

Foinsí:

– Spás.com

- Láithreán gréasáin Astroscale