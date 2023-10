Hubert Reeves: Réaltfhisiceoir agus Cumarsáidí Eolaíochta

Bhí Hubert Reeves, an réaltfhisiceoir Ceanadach-Francach a fuair bás le déanaí agus é 91 bliain d'aois, ní hamháin ina eolaí cáiliúil ach ina chumarsáidí eolaíochta mór le rá freisin. Rugadh Reeves i Montreal i 1932, agus d’fhorbair Reeves paisean don réalteolaíocht ag aois óg, ag iniúchadh an dúlra agus ag déanamh staidéir ar na réaltaí mar réalteolaí amaitéarach. Mar gheall ar an spéis a bhí aige sa chosmas d'éirigh leis gairm a bhaint amach sa réaltfhisic.

Bhí cáil ar Reeves as a chumas coincheapa casta eolaíocha a mhíniú don phobal i gcoitinne, agus bhí sé ag iarraidh a ghrá don eolaíocht agus don chruinne a roinnt le lucht éisteachta níos leithne. I 1981, d’fhoilsigh sé leabhar dar teideal “Patience dans l’Azur” (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), a tháinig chun bheith ina dhíoltóir is fearr sa Fhrainc agus a aistríodh go 25 teanga. Moladh an leabhar as a chumas an réaltfhisic a iompú ina saga eipiciúil, agus dhaingnigh sé cáil Reeves mar chumarsáidí eolaíochta oilte.

Ar feadh a shaoil, scríobh Reeves breis is 40 leabhar, lena n-áirítear roinnt teideal do leanaí. D’éirigh sé ina aghaidh eolach ar Theilifís na Fraince, le feiceáil ar thaispeántais chainte liteartha a raibh an-tóir orthu agus ag mealladh lucht féachana lena ghruaig bhán fhiáin, a shúile geala, agus blas suairc Québec. Mar gheall ar a iompraíocht charismatach agus mhealltach bhí sé ina chainteoir a raibh an-tóir air i saol na Fraince, áit ar tugadh an coibhéis Francach Carl Sagan air.

Ní hamháin gur cumarsáidí eolaíochta é Reeves ach ba phríomh-chomhshaolaí é freisin. Mhol sé go paiseanta ar son an dúlra a chosaint agus thug sé rabhadh faoi chontúirtí an fhéinscriosta atá os comhair an chine daonna. Chreid sé nach iad daoine an speiceas roghnaithe agus nach mór dúinn freagracht a ghlacadh as ár ngníomhartha chun ár marthanacht a chinntiú.

D'fhág ranníocaíochtaí Hubert Reeves i réimse na réaltfhisice agus na cumarsáide eolaíochta tionchar buan. Spreag a chumas an bhearna idir eolas eolaíoch agus an pobal i gcoitinne a líonadh, daoine gan staonadh chun rúndiamhra na cruinne a mheas agus an domhan nádúrtha a chaomhnú agus a chosaint.

