Witness the Northern Lights in Ireland: Your Guide to the Spectacular Natural Phenomenon

Tá na soilse thuaidh, ar a dtugtar an aurora borealis freisin, ar cheann de na taispeántais nádúrtha is suntasaí ar domhan. Is iomaí duine a cheapann go gcaithfidh tú taisteal chuig cinn scríbe ar nós an Íoslainn nó Alasca chun iad a fheiceáil, ach is é an dea-scéal gur féidir leat an feiniméan iontach seo a fheiceáil anseo in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann.

Is féidir na taispeántais iontacha seo de shoilse glasa, bándearga, gorma agus corcra a fheiceáil ó áiteanna éagsúla ar fud na tíre. Ó chósta thuaidh Thuaisceart Éireann agus codanna de chósta Aontroma go Co Mhaigh Eo ar chósta thiar na hÉireann, Cill Dhéagláin i gCo. na Mí, agus fiú ceantar Bhaile Átha Cliath, tá deis agat taithí a fháil ar an seó ethereal seo.

Chun do seans na soilse thuaidh a fheiceáil a mhéadú, d'fhéadfadh an equinox atá le teacht ar 23 Meán Fómhair a bheith ina am fabhrach. Bíonn tionchar ag an equinox ar réimse maighnéadach an Domhain agus ar chlaonadh an phláinéid, rud a d’fhéadfadh coinníollacha iontacha a chruthú le haghaidh radharcanna aurora, dar le David Moore, eagarthóir na hirise Astronomy Ireland.

Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon ráthaíocht go bhfeicfidh tú na soilse thuaidh. Is féidir le fachtóirí cosúil le gníomhaíocht gréine, clúdach scamall, agus truailliú solais ó chathracha agus ó bhailte tionchar a imirt ar infheictheacht. Meastar go bhfuil cósta thuaidh na tuaithe i dTuaisceart Éireann agus áiteanna mar Mhaigh Eo, a thairgeann radhairc gan bhac ar an Aigéan Atlantach, i measc na n-áiteanna is fearr le haghaidh radharcanna aurora.

Is toradh é an aurora borealis ar bhladhmanna gréine, nó brúchtaí ar an ngrian, a scaoileann na billiúin tonna radaíochta isteach sa spás. Imbhuaileann na cáithníní seo ansin le hatmaisféar an Domhain, rud a chruthaíonn dathanna beoga na soilse thuaidh. De ghnáth, cruthaíonn na soilse cruth ubhchruthach timpeall an Phóil Thuaidh, ach le linn dianghníomhaíochta, is féidir leis an aurora síneadh chomh fada ó dheas le hÉirinn.

Má tá fonn ort an aurora a fheiceáil, tá sé ríthábhachtach áit a fháil amach ó shoilse de dhéantús an duine. B’fhéidir nach ligfidh tú i do chónaí i mbaile nó i gcathair ach taispeántais mhóra a fheiceáil, ach is féidir radharc níos fearr a sholáthar má bhíonn tú faoin tuath le híosmhéid truaillithe solais. Cuireann Réalteolaíocht Éireann seirbhís foláirimh aurora ar fáil a thuar an dóchúlacht go bhfeicfear bunaithe ar ghníomhaíocht gréine.

Cuimhnigh, tá spéartha soiléire riachtanach chun na soilse thuaidh a fheiceáil, mar sin coinnigh súil ar an aimsir. Cé go mbíonn aimsir scamallach agus báistí in Éirinn ó am go chéile, tá deiseanna fós ann chun spléachadh a fháil ar an bhfeiniméan nádúrtha iontach seo. Coinnigh súil amach le haghaidh foláirimh Aurora amach anseo agus déan pleananna chun taithí a fháil ar dhraíocht na soilse thuaidh i do chúlchlós féin.

Foinse: Belfast Live (Níor soláthraíodh URLanna)