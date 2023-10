Léargais Nua ar na Réaltaí Téalaithe Mistéireacha

Tá foireann de réalteolaithe Spáinneacha ón Lárionad Réaltbhitheolaíochta (CAB) i Maidrid tar éis dul i ngleic le déanaí ar cheann de na feiniméin is enigmatic de stargazing - imeacht na dtrí réalta geala a tógadh sa spéir California i 1952, gan dul as feidhm ach cúpla uair an chloig ina dhiaidh sin. Cé gur theip ar iarrachtaí roimhe seo chun an tarlúint aisteach seo a mhíniú an pobal eolaíochta a chur ina luí, tugann an staidéar nua seo léargais úra ar an rúndiamhair.

Molann na réalteolaithe roinnt mínithe sochreidte ar an imeacht “triarach neamhbhuan”, ag caolú síos na féidearthachtaí trí anailís chúramach. Mar sin féin, is gá imeacht den chineál céanna a ghabháil le teileascóip nua-aimseartha chun a hipitéisí a dhearbhú go cinntitheach. Ar an drochuair, tá sé dúshlánach fianaise shubstaintiúil a bhailiú thar na blianta mar gheall ar nádúr dothuigthe an fheiniméan seo.

Tugann teoiric shuimiúil amháin a chuir na heolaithe in iúl go bhfuil baint ag lionsa imtharraingteach leis. Déanann siad tuairimíocht gur chuir poll dubh a bhí ag dul thart íomhá na réalta lag as a riocht go huaire, rud a d’fhág go raibh trí réalta infheicthe ar feadh tréimhse gearr – seachmaill chosmaí. Mar sin féin, tagann an míniú seo le castachtaí áirithe, mar an riachtanas do dhaonra suntasach de réada ollmhóra le hairíonna cosúil le lionsa, a d'fhéadfadh teagmhais neamhbhuan comhchosúla a tháirgeadh.

Mheas na taighdeoirí freisin an fhéidearthacht nach réaltaí a bhí sna radharcanna tosaigh ar chor ar bith ach réada neamhaí eile. Bhí na spotaí geala seo, de réir ríomhanna, suite fad a bhí comhionann le sé Aonad Réalteolaíocha (AU) ón Domhan. Tugann an chóngaracht seo le tuiscint go mb’fhéidir gur tháinig siad ó imeall ár gcóras gréine, b’fhéidir ó réada ag trasnú Scamall an Oort.

Díol spéise é go molann cuntas sochreidte eile go mb’fhéidir nach bhfuil na breathnuithe aimhrialta réalteolaíocha ar chor ar bith. D’fhéadfadh na tástálacha airm núicléacha in aice láimhe a rinneadh i Nua-Mheicsiceo le linn na tréimhse sin na plátaí grianghrafadóireachta a éilliú, rud a d’fhág go raibh na réaltaí imithe i léig.

In ainneoin a n-iarrachtaí díograiseacha, ní raibh foireann Solano in ann fíorchúis an fheiniméan a chinneadh go cinntitheach. Mar a chríochnaigh siad, ní thabharfaidh ach an t-am agus an teicneolaíocht teileascóp a chur chun cinn an deis an enigma 70 bliain d'aois seo a réiteach. Go dtí sin, tá rúndiamhra na réalta imithe faoi cheilt ag éiginnteacht, ag fanacht leis an gcéad imeacht chosmaí eile a thaispeánfaidh an enigma neamhaí spreagthach seo.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

C: Cad é an feiniméan “triarach neamhbhuan”?

F: Tagraíonn an “triarbhuan neamhbhuan” d'imeacht trí réalta gheala a tógadh sa spéir i gCalifornia i 1952 ach a d'imigh as a chéile laistigh d'uair an chloig.

C: Cad iad na míniúcháin atá molta do na réaltaí imithe i léig?

F: Molann na réalteolaithe Spáinneacha roinnt teoiricí, lena n-áirítear an fhéidearthacht go mbeadh éifeacht lionsa imtharraingthe, láithreacht réada neamhaithnidiúla inár ngrianchóras, agus fiú éilliú plátaí grianghrafadóireachta ó thástálacha airm núicléacha a rinneadh in aice láimhe.

C: Cén fáth a bhfuil sé dúshlánach fíorchúis an fheiniméan a chinneadh?

F: Mar gheall ar annamh an teagmhais “neamhbhuan triple” agus an easpa fianaise shubstaintiúil thar na blianta tá sé deacair an chúis a chinneadh go cinntitheach. Is gá imeacht comhchosúil a ghabháil le teileascóip nua-aimseartha le haghaidh deimhniú cinntitheach.

C: Cén dul chun cinn teicneolaíochta a d’fhéadfadh cabhrú leis an rúndiamhra seo a réiteach?

A: Is é dul chun cinn na teicneolaíochta teileascóip an eochair chun an enigma seo a dhéanamh amach. Trí imeacht comhchosúil a ghabháil le teileascóip nua-aimseartha, is féidir le réalteolaithe níos mó sonraí a bhailiú agus d'fhéadfadh go n-aimseoidh siad cúis na réalta imithe i léig.