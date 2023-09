Réalt á stialladh agus á caitheamh arís agus arís eile ag Réalteolaithe Black Hole Confounds

Tá fionnachtain shuimiúil déanta ag réalteolaithe ó Ollscoil Leicester - réalta cosúil lenár ngrian á scrios arís agus arís eile agus á gcaitheamh ag poll dubh atá suite 500 milliún solasbhliain ar shiúl. Is é an toradh a bhíonn ar an imeacht drámatúil seo ná sceití rialta solais a tharlaíonn gach 25 lá. Go hiondúil, tarlaíonn ráigeanna poll dubh, ar a dtugtar teagmhais suaite taoide, nuair a chaitheann poll dubh réalta. Sa chás seo, áfach, tugann na hastuithe le tuiscint nach bhfuil na réaltaí á scrios ach go páirteach, agus an próiseas á athdhéanamh arís agus arís eile.

Léirigh na breathnuithe dhá chineál ráig: iad siúd a tharlaíonn gach cúpla uair an chloig agus iad siúd a tharlaíonn timpeall uair sa bhliain. Tháinig laghdú ar rialtacht na n-astaíochtaí sa chás áirithe seo idir an dá cheann, rud a léiríonn feiniméan uathúil. In ionad lobhadh mar a bhíothas ag súil leis, bheadh ​​​​an réalta, darb ainm Swift J0230, ag taitneamh go geal ar feadh tréimhse seacht go deich lá agus ansin lascadh as go tobann, ag déanamh an timthrialla seo arís gach 25 lá.

Ní hamháin go dtugann an staidéar, a foilsíodh san iris Nature Astronomy, léargas ar an gcaoi a gcuireann poill dhubha isteach ar na réaltaí fithiseacha ach aimsíonn sé freisin aicme nua de réaltaí a gcuirtear isteach go páirteach orthu. Cuireann an Dr. Robert Eyles-Ferris, faighteoir PhD le déanaí ó Ollscoil Leicester, béim ar thábhacht an chinnidh seo trína lua, “Is iontach an rud é Swift J0230 d’aicme na réaltaí ar cuireadh isteach orthu go páirteach.”

Léiríonn príomhúdar an staidéir, an Dr Phil Evans, gurb é seo an chéad uair a chonaic eolaithe réalta cosúil leis an ghrian á stialladh arís agus arís eile agus á gcaitheamh ag poll dubh ar mhais íseal. Léiríonn samhlacha den racht Swift J0230 go bhfuil an réalta ar chomhmhéid leis an ngrian agus go bhfithis sí cosán éilipseach timpeall poll dubh ar mhais íseal i lár a réaltra. Creidtear go ndéantar thart ar thrí mhais Cruinne d’ábhar a sracadh as atmaisféar Swift J0230 agus a théamh suas agus iad ag titim isteach sa pholl dubh, ag sroicheadh ​​teocht timpeall 2,000,000°C. Scaoileann an teas dian seo raidhse X-ghathanna, a d’aimsigh Réadlann Swift Neil Gehrels de chuid NASA ar dtús.

Measann na taighdeoirí go bhfuil an poll dubh atá freagrach as na feiniméin seo sách beag i gcomparáid le poill dubha ollmhóra, le mais idir 10,000 agus 100,000 uair níos mó ná an ghrian. Fuarthas amach Swift J0230 trí úsáid a bhaint as uirlis nua a d'fhorbair foireann Leicester, ar a dtugtar brathadóir neamhbhuan. Tá an Dr. Kim Page, a chomhoibrigh ar an staidéar, ag súil go bhfuil i bhfad níos mó rudaí neamhaí cosúil le Swift J0230 ag fanacht le nochtadh, a bhuíochas dá n-uirlis sheilg neamhbhuan nua.

Tugann an taighde ceannródaíoch seo léargas ar na gníomhaíochtaí mistéireacha spreagthacha a tharlaíonn i gcóngar na bpoll dubh. Tugann fionnachtain Swift J0230 céim níos gaire dúinn chun na feiniméin chosmaí enigmatacha seo a thuiscint.

Foinsí:

– Réalteolaíocht Dúlra

- Ollscoil Leicester