Pléasctha Raidió cumhachtach Braite ón Réaltra i gCéin

Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag réalteolaithe trí phléasc mear raidió (FRB) a bhrath ó réaltra i bhfad i gcéin a thaistil XNUMX mbilliún solasbhliain chun an Domhan a bhaint amach. Tá an FRB áirithe seo níos cumhachtaí agus tháinig sé i bhfad níos faide ar shiúl ná aon cheann a taifeadadh roimhe seo, tar éis tarlú nuair a bhí an Cruinne níos lú ná leath na haoise reatha. Is rúndiamhair fós an chúis atá le FRBanna, le teoiricí ag réimsiú ó bheatha choimhthíoch go maighnéadair, ar réaltaí marbha an-mhaighnéadacha iad.

Braitheadh ​​an pléasctha raidió ag teileascóp raidió na hAstráile Ciliméadar Array Pathfinder (ASKAP) in Iarthar na hAstráile. Scaoil sé an oiread fuinnimh isteach faoi milleasoicind agus a astaíonn an ghrian thar 30 bliain. Cé go bhféadfadh na céadta mílte FRB a bheith ag tarlú sa spéir go laethúil, níor aimsíodh ach thart ar mhíle, agus níor aithníodh ach 50 bunús leis. Chun foinse na pléasctha is déanaí a rianú, d'úsáid réalteolaithe an Teileascóp An-Mhór sa tSile agus fuair siad amach gur tháinig sé ó réaltra a d'fhéadfadh a bheith ag cumasc le réaltraí eile, rud a d'fhéadfadh an maighnéadar a chruthú.

Seachas rúndiamhair na FRBanna a réiteach, tá súil ag eolaithe iad a úsáid mar uirlis chun rúndiamhra na cruinne a fhiosrú. Cuirtear síniú an gháis a thaistealaíonn tríd na FRBanna, rud a thugann bealach d’eolaithe méid an ábhair sa ghréasán cosmaí a thomhas agus meáchan iomlán na cruinne a chinneadh. Chun tomhas níos cruinne a fháil, áfach, beidh gá le breathnú ar na céadta FRB eile ag baint úsáide as ardteileascóip raidió a bhfuiltear ag súil go mbeidh siad ag feidhmiú go luath amach anseo.

Tugann an fionnachtain úrnua seo níos gaire dúinn tuiscint a fháil ar bhunús FRBanna agus ar an ngréasán cosmach. Le tuilleadh taighde agus dul chun cinn sa teicneolaíocht, creideann eolaithe go scaoilfidh siad tuilleadh rúin na cruinne.

