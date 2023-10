An Dochar Méadaithe a bhaineann le Fithis Íseal Domhain Satailítí ar Thaighde Eolaíoch

Tá réaltbhuíonta satailíte i bhfithis Íseal an Domhain (LEO), mar Starlink Elon Musk agus rás Amazon a tháinig isteach le déanaí, ag déanamh dochar suntasach do thaighde eolaíoch. Tá na satailítí seo, a moladh uair amháin as a gcumas clúdach leathanbhanda domhanda a sholáthar, anois mar thoradh ar thruailliú solais a chuireann bac mór ar staidéar a dhéanamh ar spéir na hoíche. In ainneoin iarrachtaí chun gile na satailítí seo a mhaolú, fuair eolaithe amach go sáraíonn siad na teorainneacha gile molta níos mó ná dhá uair fós.

Léirigh staidéar le déanaí a foilsíodh san iris Nature conas a tháinig fréamhshamhail de shnáithe BlueBird AST SpaceMobile ar cheann de na réada is gile sa spéir. Léirigh staidéar eile freisin go bhfuil fiú satailítí dorchaithe i bhfad níos gile ná mar a mheasann réalteolaithe atá inghlactha chun cur isteach ar spáseolaíocht a íoslaghdú.

Chuir réalteolaithe a d’fhreastail ar chomhdháil a d’eagraigh Lárionad an Aontais Réalteolaíoch Idirnáisiúnta um Chosaint an Spéir Dhorcha agus Chiúin ó Thraschur Réaltbhuíon Satailíte imní in iúl faoin tionchar atá ag na satailítí seo ar thaighde spéir na hoíche ag dul in olcas. In ainneoin iarrachtaí chun a gcuid satailítí a dhorchaiú, tá an gile ina saincheist leanúnach. Tá córais rianaithe reatha do shatailítí LEO costasach agus tá easpa inscálaithe orthu.

Bhí na rialtóirí mall chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní sin, ag brath go príomha ar threoirlínte deonacha a dteipeann srianta suntasacha a sholáthar. Ina theannta sin, tá ceisteanna ann faoi cibé an bhfuil údar leis an dochar a dhéantar do thaighde eolaíoch de bharr na buntáistí a bhaineann le rochtain fheabhsaithe ar leathanbhanda i gceantair iargúlta. Cé go gcumasaíonn córais satailíte LEO nascacht i réigiúin iargúlta, tá teorainneacha suntasacha cumais acu, murab ionann agus líonraí gan sreang snáithíní nó 5G.

Freastalaíonn Starlink, mar shampla, ar 1.5 milliún úsáideoir ar fud an domhain faoi láthair, agus níl rochtain fós ag na milliúin sna Stáit Aontaithe ar leathanbhanda inacmhainne. Cuireann costas ard idirlín satailíte teorainn lena chumas aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna nascachta níos leithne. Ina theannta sin, tá sé beartaithe na mílte satailítí breise a sheoladh isteach sa spás, rud a dhéanfadh truailliú solais níos measa agus a iarmhairtí ar thaighde eolaíoch.

