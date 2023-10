Atlas Réaltra Siena: Léarscáil Chuimsitheach de na Cosmos

Is léarscáil chuimsitheach é an Siena Galaxy Atlas (SGA) den chosmas a chuimsíonn fad, suíomh agus próifíl cheimiceach 380,000 réaltra thar leath de spéir na hoíche. Arna fhorbairt ag foireann réalteolaithe leis an Suirbhé Oidhreacht Ionstraim Speictreascópach Fuinneamh Dorcha (DESI), comhcheanglaíonn an SGA sonraí ó thrí shuirbhé leathana a críochnaíodh idir 2014 agus 2017. Soláthraíonn an léarscáil faisnéis bheacht ar láithreacha, cruthanna, agus méideanna na gcéadta bliain. na mílte réaltraí móra.

Sular cruthaíodh an SGA, bhí iontrálacha míchruinne i mbailiúcháin réaltraí roimhe seo, amhail suíomhanna agus méideanna míchearta réaltraí, chomh maith le hiontrálacha nach réaltraí a bhí iontu ach réaltaí nó déantáin. Cuireann an SGA deireadh leis na hearráidí seo le haghaidh cuid mhór den spéir agus feabhsaíonn sé na tomhais gile do réaltraí, rud nach raibh ar fáil go hiontaofa roimhe seo le haghaidh sampla den mhéid seo.

Is acmhainn luachmhar é an SGA do réalteolaithe atá ag déanamh staidéir ar fhoirmiú réaltraí agus ar struchtúr na Cruinne. Cuidíonn sé le pictiúr cuimsitheach a sholáthar den chosmas agus tacaíonn sé le tuilleadh taighde. Cuireann suirbhéanna uile-spéir cosúil leis an SGA ar chumas eolaithe patrúin leathana trasna daonra réad a aithint, fionnachtana nua a chur i gcomhthéacs, agus iarrthóirí a aithint le haghaidh breathnuithe fócasaithe.

Tagann na sonraí don SGA ó theileascóip éagsúla, lena n-áirítear an Ceamara Dark Energy, ceamara Mosaic3, agus Suirbhé Sky Beijing-Arizona. Ghabh na suirbhéanna seo íomhánna i dtonnfhaid optúla agus infridhearg, a chlúdaigh achar de 20,000 céim cearnach, atá beagnach leath de spéir na hoíche. Is é an SGA an chéad suirbhé freisin chun sonraí a sholáthar ar phróifílí solais na réaltraí.

Tá an SGA, atá ainmnithe i ndiaidh Choláiste Siena i Nua-Eabhrac, ar fáil saor in aisce ar líne do réalteolaithe gairmiúla agus don phobal araon. Chomh maith lena fhóntas eolaíoch, tá go leor íomhánna san atlas de réaltraí áille, rud a fhágann gur acmhainn luachmhar é d’aon duine ar spéis leo ár gcúinne den Cruinne a iniúchadh.

