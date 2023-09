Úsáideann Modh Nua Réaltaí RR Lyr Tréimhse Dúbailte chun Fad Réaltraí a Thomhas

Tá modh nua forbartha ag réalteolaithe chun fad na réaltraí a thomhas go beacht trí úsáid a bhaint as réaltaí RR Lyr ar thréimhse dhúbailte. Cuireann an modh seo deireadh leis an ngá atá le breathnuithe speictreascópacha agus tá an poitéinseal aige an sampla réaltraí le hachair bheachta a mhéadú breis agus 20 uair.

Athróga pulsating is ea réaltaí RR Lyr atá 100 uair níos gile ná ár nGrian agus atá níos mó ná dhá uair níos sine. Is féidir leo feidhmiú mar “choinneal caighdeánach” chun faid réaltraí a thomhas mar gheall ar an ngaol idir a dtréimhse chuisle agus an lonrachas. Baineadh úsáid go forleathan as na réaltaí seo chun achar a thomhas, mar aon le Cepheidí clasaiceacha, le haghaidh réaltraí atá gar dúinn.

I staidéar le déanaí a foilsíodh san iris Nature Astronomy, mhol réalteolaithe ó Fhaireachlanna Náisiúnta Réalteolaíocha Acadamh Eolaíochtaí na Síne go n-úsáidfí réaltaí RR Lyr le tréimhse dhúbailte chun achair réaltraí a thomhas le hearráid achair optamaithe de 1-2%.

Tá réaltaí RR Lyr le tréimhse dhúbailte uathúil mar go léiríonn siad cuisle le níos mó ná tréimhse amháin. Tá baint ag an dá thréimhse le hairíonna stellar cosúil le mais agus raidhse eiliminteach. Trí staidéar a dhéanamh ar an dá thréimhse seo, is féidir le réalteolaithe caidreamh tréimhse-luminosity a bhunú neamhspleách ar raidhse eiliminteach, rud a cheadaíonn achair a thomhas bunaithe ar fhótaiméadracht amháin.

Soláthraíonn an modh nua seo bealach chun achar na réaltraí in aice láimhe a thomhas ó fhótaiméadracht amháin, gan a bheith ag brath ar bhreathnuithe speictreascópacha. De réir an Dr Licai Deng, taighdeoir sinsearach ag NAOC agus comh-údar an staidéir, tá an cumas ag an modh seo sampla réaltraí le tomhais achair ardchruinneas a mhéadú faoi fhachtóir 20 nó níos mó.

Ní hamháin go soláthraíonn réaltaí RR Lyr tréimhse dhúbailte tomhais beachta achair ach freisin faisnéis luachmhar faoi flúirse eiliminteach. Sa todhchaí, le teacht na teileascóip chun cinn ar nós Teileascóp Stáisiún Spáis na Síne agus Réadlann Vera C. Rubin, táthar ag súil go n-aimseofar na mílte réalta RR Lyr dhá thréimhse i réaltraí in aice láimhe. Trí úsáid a bhaint as an modh tomhais achair atá bunaithe ar na réaltaí seo, tá súil ag réalteolaithe léarscáil iomasach 3D den Ghrúpa Áitiúil a chruthú agus tairiseach ardchruinneas Hubble a fháil.

Ar an iomlán, cuireann úsáid na réaltbhuíonta RR Lyr dhá-thréimhse mar tháscairí faid slí iontach chun ár dtuiscint ar an gcosmas agus ar na réaltraí ollmhóra laistigh de a chur chun cinn.

Foinsí:

– Chen, X., Zhang, J., Wang, S., & Deng, L. (2023). Úsáid a bhaint as mód dúbailte RR Lyrae réaltaí mar tháscairí láidre faid agus miotalachta. Réalteolaíocht Dúlra.

– Creidmheas Íomhá: NAOC