Aimsíonn réalteolaithe na Poill Dhubha is gaire don Domhan i mBraisle Hyades

Tá sé molta ag réalteolaithe go bhféadfadh na poill dhubha is gaire don Domhan a bheith ag lurcadh i mBraisle Hyades, atá suite timpeall 150 solasbhliain ón ngrian. Tugann an fionnachtain seo le tuiscint go bhféadfadh sé gur díbríodh na poill dhubha seo as an gcnuasach na milliúin bliain ó shin agus go bhfuil siad ag fánaíocht ar an réaltra leo féin anois. I gcomparáid leis an bpoll dubh is gaire a bhí ar eolas roimhe seo, bheadh ​​na hiarrthóirí nua seo thart ar dheich n-uaire níos gaire don Domhan.

Is braisle oscailte é an Braisle Hyades, comhdhéanta de na céadta réalta i réaltbhuíon an Taurus. Is grúpaí de réaltaí iad braislí oscailte a chreidtear a bheith foirmithe ag an am céanna as an scamall céanna gáis agus deannaigh. Mar thoradh air sin, tá tréithe comónta ag réaltaí laistigh de na braislí seo i dtéarmaí cumadóireachta ceimiceacha agus aoiseanna.

Chun imscrúdú a dhéanamh ar láithreacht phoill dhubh i mBraisle Hyades, rinne foireann taighdeoirí faoi cheannas Stefano Torniamenti ó Ollscoil Padua insamhaltaí ar ghluaiseacht réalta agus ar éabhlóid laistigh den bhraisle. I measc na n-ionsamhlúcháin sin bhí poill dhubha, agus cuireadh na torthaí i gcomparáid le tuairimí a rinne teileascóp spáis Gaia maidir le treoluasanna agus suíomhanna na réalta sa bhraisle.

Tháinig na taighdeoirí ar an tátal gur áiríodh dhá nó trí pholl dhubh laistigh den bhraisle ar na samhlacha ionsamhlúcháin is fearr a mheaitseáil leis na breathnuithe. Ina theannta sin, rinne ionsamhlúcháin arbh ionann iad agus poill dhubha á scaoileadh amach as na Hyades nach mó ná 150 milliún bliain ó shin ailínithe le sonraí Gaia freisin. Tugann sé seo le tuiscint dá ndéanfaí na poill dhubha a dhíbirt go foréigneach as an mbraisle, go mbeadh a n-imeacht roimhe seo le feiceáil go fóill sa daonra réalta.

Fiú má d’fhág na poill dhubha na Hyades cheana féin, léiríonn na hionsamhlúcháin go bhfanfadh siad ar na poill dhubha is gaire don Domhan. Thángthas ar thaifid roimhe seo maidir leis na poill dhubha is gaire don Domhan, Gaia BH1 agus Gaia BH2, i mbliana agus tá siad suite 1,560 agus 3,800 solasbhliain ar shiúl faoi seach. I gcomparáid leis sin, bheadh ​​na poill dhubha ionchasacha i mBraisle Hyades i bhfad níos dlúithe.

Aibhsíonn an taighde tionchar teileascóip spáis Gaia, rud a chuir ar chumas réalteolaithe staidéar a dhéanamh ar shuíomhanna agus ar ghluaiseachtaí aonair na réalta i mbraislí mar na Hyades den chéad uair. Trí shuímh agus ghluaisne na billiúin réalta a thomhas go cruinn, cuireann Gaia ar chumas tionchair imtharraingthe ó réada ceilte ar nós poill dhubha a bhrath.

Tugann torthaí an staidéir seo solas ar láithreacht agus ar dháileadh na bpoll dubh sa réaltra agus cuireann siad le tuiscint níos fearr ar éabhlóid na mbraislí réalta. Foilsíodh an taighde i Fógraí Míosúla an Chumainn Réalteolaíoch Ríoga.

Foinsí:

– “Aimsíonn réalteolaithe na poill dhubha is gaire don Domhan.” spás.com.

– “D’fhéadfadh go mbeadh na poill dhubha is gaire don Domhan ag lurcadh i mBraisle Hyades.” Atlas Nua