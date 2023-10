Léargais Nua ar Phléascann Raidió Tapa agus ar Chreatanna Talún

Thug staidéar le déanaí a rinne Ollscoil Tóiceo léargais nua ar an bhfeiniméan mistéireach ar a dtugtar pléasctha raidió tapa (FRBanna) trí chomhthreomhar a tharraingt le creathanna talún. Is pléascanna dian fuinnimh raidió iad FRBanna a mhairfidh ar feadh na milleasoicindí agus a eascraíonn as an spás domhain. Tá cúis agus bunús cruinn na FRBanna fós dothuigthe, ach tugann an taighde seo le fios go bhféadfadh “creathanna” ar réaltaí neodrón a bheith freagrach.

Is réaltaí an-dlúth iad na réaltaí neodrón a fhoirmíonn nuair a thiteann réaltaí ollmhóra, ag fágáil croí beag dlúth ina ndiaidh. Breathnaíodh maighnéadair, cineál réalta neodrón le réimsí láidre maighnéadacha, ag astú FRBanna. Tugann coincheap na creathanna réalta ar dhromchlaí maighnéadair, cosúil le creathanna talún ar an Domhan, míniú sochreidte ar tharla FRBanna.

Chuir an fhoireann taighde i gcomparáid le sonraí ó FRBanna, creathanna talún, agus bladhmanna gréine. Fuair ​​siad cosúlachtaí ar leith idir FRBanna agus creathanna talún, go háirithe i dtéarmaí tarluithe iarchurraime agus laghdú ar rátaí iarcheirde le himeacht ama. Ar an láimh eile, bhí difríochtaí suntasacha idir FRBanna agus bladhmanna gréine. Bhí an anailís seo contrártha le staidéir níos luaithe agus thug sé solas nua ar nádúr FRBanna.

Tá an poitéinseal ag an bhfionnachtain seo ár dtuiscint ar creathanna talún, ábhar ard-dlúis agus fisic núicléach a athmhúnlú. Trí staidéar a dhéanamh ar FRBanna agus an nasc atá acu le creathanna réalta, féadfaidh eolaithe léargais luachmhara a fháil ar iompar ábhar dlúth agus ar dhinimic na fisice núicléach.

Bhain taighde Ollscoil Tóiceo úsáid as sonraí ón Teileascóp Sféarúil Cró Cúig Chéad méadar (FAST) sa tSín agus as Teileascóp Arecibo atá díchoimisiúnaithe anois i bPórtó Ríce. Chuir na teileascóip mhóra aonmhias seo faisnéis ríthábhachtach ar fáil don staidéar.

Ag dul ar aghaidh, d'fhéadfadh tuilleadh taighde ar an gceangal idir FRBanna agus creathanna réalta fionnachtana nua faoi rúndiamhra ár gcruinne a scaoileadh. Trí rúin na bpléascann raidió gasta a réiteach, féadfaidh eolaithe ár dtuiscint ar an gcosmas agus ar a chuid oibre laistigh a dhoimhniú ar deireadh thiar.

Foinsí:

- Ollscoil Tóiceo

– Biúró Forbartha Réigiúnaí Kanto

- An Misean Idirnáisiúnta chun Staidéar a dhéanamh ar an nGrian (Hinode)