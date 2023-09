Éabhlóid speictreach XTE J1810–189 arna imscrúdú ag Réalteolaithe

Bhain réalteolaithe Eorpacha úsáid as an réalta Neodrón Interior Composition Explorer (NICER) ar bord an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta (ISS) chun anailís speictreach a dhéanamh ar XTE J1810–189, dénártha X-gha ar mhais íseal. Soláthraíonn a gcuid torthaí, a foilsíodh ar an bhfreastalaí réamhphriontála arXiv, léargais luachmhara ar éabhlóid speictreach an chórais seo.

Is éard atá i ndénártha X-ghathaithe (XRBanna) ná gnáthréalta nó dwarf bán a aistríonn mais go réalta neodrón dlúth nó go poll dubh. Déantar idirdhealú a dhéanamh ar dhénáraí X-ghathach íseal-mhais (LMXBanna) agus dénártha ardmhaise X-gha (HMXBanna) bunaithe ar mhais na réalta compánach.

Is réalta neodrón LMXB é XTE J1810–189 le fad measta idir 11,400 agus 28,400 solasbhliain. Léiríonn sé iompraíocht neamhbhuan, ag malartú idir céimeanna ciúine agus tréimhsí d'astuithe méadaithe X-gha de bharr breisithe ar an réalta neodrón.

Le linn pléasctha X-gha i Meán Fómhair 2020, thug réalteolaithe faoi stiúir Arianna Manca ó Ollscoil Cagliari san Iodáil faoi deara XTE J1810–189 chun imscrúdú a dhéanamh ar a éabhlóid speictreach. Rinne na taighdeoirí anailís ar shonraí ó 33 breathnóireacht NICER, agus chuir 23 acu staitisticí leordhóthanacha ar fáil le haghaidh anailíse speictreach.

Thug an staidéar le fios go bhféadfadh comhpháirt teirmeach-chomhdhéanta a d'athraigh beagán le himeacht ama a bheith oiriúnach go maith don chuid is mó de na breathnuithe. Bhain innéacs fótóin na comhpháirte seo a luach is airde amach gar do dheireadh an racht. Socraíodh go raibh teocht an choirp dhubh Comptonized timpeall 0.6 keV.

Tá gá le himscrúdú breise chun a fháil amach cé acu an dtionscnaíonn na fótóin síl don chomhpháirt Comptonization ón diosca breisithe nó ón réalta neodrón. Bhain na taighdeoirí de thátal as nár shroich XTE J1810–189 staid ard/bhog iomlán le linn an sceite agus go raibh uasteorannacht tomhaiste de thart ar aon erg/s undecillion aige.

Nocht breathnuithe NICER freisin go raibh pléascanna teirmeannúicléacha i láthair le linn na céime sceite, rud a thugann le fios go bhfuil réalta príomhsheichimh atá saibhir i hidrigine laistigh den chóras.

Go hachomair, soláthraíonn an staidéar léargais luachmhara ar éabhlóid speictreach XTE J1810-189 ag baint úsáide as sonraí NICER. Tá gá le tuilleadh taighde chun bunús na comhpháirte Comptonization agus nádúr an chórais a thuiscint go hiomlán.

Foinse:

– Manca, A., et al. (2023). Anailís Spectral ar an LMXB XTE J1810-189 le Sonraí NICER. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831