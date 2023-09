Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag foireann de réalteolaithe idirnáisiúnta: iarsma iontaisithe díreach i ndiaidh an Bhlascaoid Mhóir ar a dtugtar “mboilgeog na réaltraí”. Tomhaiseann an struchtúr cosmach ollmhór seo billiún solasbhliain trasna, rud a fhágann go bhfuil sé 10,000 uair níos leithne ná ár réaltra Bealach na Bó Finne. Soláthraíonn an fhionnachtain pictiúr níos soiléire ar ráta leathnaithe na cruinne agus d'fhéadfadh sé an cosmeolaíocht a réabhlóidiú.

Meastar gur fionnachtain shuntasach é an mboilgeog, atá suite timpeall 820 milliún solasbhliain ónár réaltra féin. Dar le Cullan Howlett, ball den fhoireann taighde, is iontaise é an mboilgeog ó aimsir an Big Bang nuair a foirmíodh na cruinne, agus cuireann sé isteach ar go leor struchtúr aitheanta, mar shampla an Sloan Great Wall agus Bootes supercluster.

Deimhníonn an fionnachtain freisin feiniméan ar cuireadh síos air den chéad uair i 1970 ag Jim Peebles, cosmeolaí Ceanadach-Mheiriceánach. Bhí teoiric ag Peebles gur chruthaigh maistreadh na domhantarraingthe agus na radaíochta sa chruinne primordial tonnta fuaime ar a dtugtar ascaluithe fuaimiúla an bharúin, rud a chruthaigh boilgeoga agus iad ag rith tríd an bplasma. Cuireadh stop leis an bpróiseas thart ar 380,000 bliain tar éis an Big Bang nuair a fuaraigh an cruinne agus nuair a reo cruth na mboilgeog. Le himeacht ama, d'fhás na boilgeoga seo níos mó de réir mar a mhéadaigh na cruinne.

Is é an mboilgeog a aimsíodh le déanaí ná an t-ascalúchán fuaimiúil baryon aonair den chéad uair ar a dtugtar. D'ainmnigh na réalteolaithe Ho'oleilana é, rud a chiallaíonn "murmurs of awakening" i Haváis, mar thagairt don chant cruthaitheachta as a dtagann a ainm.

Ní hamháin go dtugann an toradh suntasach seo solas ar an luath-chruinne ach tugann sé le tuiscint freisin go bhfuil méadú tagtha ar an gcruinne níos faide ná mar a bhí tuartha ar dtús. Creideann na taighdeoirí go bhféadfadh athrú mór i réimse na cosmeolaíochta a bheith mar thoradh ar fhionnachtain na mboilgeog ollmhór réaltraí seo, rud a d’fhéadfadh go mbeadh gá le hathmheastóireacht ar mhúnla reatha na cruinne.

Foinsí:

– An Iris Réaltfhisiceach

– Scoil na Matamaitice agus na Fisice de chuid Ollscoil Queensland

– Coimisiún Fuinnimh Adamhach na Fraince

- Ollscoil Haváí