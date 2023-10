Réalteolaithe Aimsíonn an Phléascann Raidió Gasta is I bhfad i gcéin agus is fuinniúla (FRB) fós

Tá fionnachtain spreagúil déanta ag réalteolaithe le déanaí tríd an bpléasc raidió gasta (FRB) is faide i gcéin agus is fuinniúla a breathnaíodh riamh a bhrath. Mhair an pléascadh iargúlta seo de thonnta raidió cosmacha ar feadh níos lú ná milleasoicind, agus a fhoinse suite i réaltra chomh fada uaidh gur thóg sé 20220610 mbilliún bliain ar a solas teacht orainn. D'fhéadfaí an FRB seo, darb ainm FRB XNUMXA, a bhrath mar gheall ar Theileascóp Ró-mhór (VLT) de chuid Réadlann Deiscirt na hEorpa (ESO).

Ní hamháin gurbh é an FRB seo an ceann is faide i gcéin a chonacthas riamh, ach d’astú sé méid neamhghnách fuinnimh freisin. Déanta na fírinne, scaoil sé coibhéis astú iomlán na Gréine thar thréimhse 30 bliain, ach i gcodán soicind amháin. Tá impleachtaí suntasacha ag fionnachtain an FRB cumhachtach seo dár dtuiscint ar an gcruinne.

Ceann de na príomhléargais ón tuairim seo ná gur féidir FRBanna a úsáid chun an t-ábhar atá in easnamh idir réaltraí a thomhas. Tugann modhanna reatha chun mais na cruinne a mheas freagraí contrártha agus tugann siad dúshlán do mhúnla caighdeánach na cosmeolaíochta. Mar sin féin, trí staidéar a dhéanamh ar FRBanna, is féidir le réalteolaithe léargais luachmhara a fháil ar dháileadh an ábhair sa chosmos.

Míníonn Ryan Shannon, ollamh in Ollscoil Teicneolaíochta Swinburne agus comh-thaighdeoir an staidéir, go bhféadfadh an t-ábhar atá ar iarraidh sa chruinne a bheith i bhfolach sa spás idir réaltraí. D'fhéadfadh an t-ábhar seo a bheith chomh te agus chomh idirleata sin go bhfuil sé deacair a bhrath ag baint úsáide as teicnící traidisiúnta. Mar sin féin, tá sé de chumas ag pléasctha raidió tapa dul isteach sna réigiúin spáis is folmha agus an t-ábhar ianaithe a “fheiceáil”. Ligeann sé seo do thaighdeoirí méid an ábhair idir réaltraí a thomhas, ag soláthar bealach uathúil chun an cruinne a mheá.

Cloch mhíle shuntasach inár n-iniúchadh ar an gcosmas is ea fionnachtain an FRB i bhfad i gcéin agus fuinniúil seo. Trí staidéar a dhéanamh ar na comharthaí mistéireacha cosmacha seo, leanann réalteolaithe ag nochtadh léargais nua ar chomhdhéanamh agus ar éabhlóid na cruinne. Foilsíodh torthaí an staidéir seo san iris Science.

Foinsí:

– Nina Massey, Comhfhreagraí Eolaíochta PA

- Iris eolaíochta