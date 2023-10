Soláthraíonn Pléasctha Raidió Tapa i gCéin Nua-Thionscanta Leideanna faoin Ábhar atá ar Iarraidh sa Cruinne

Nochtadh fionnachtain úrnua a rinne foireann de réalteolaithe idirnáisiúnta an pléasctha raidió gasta (FRB) is faide i gcéin a braitheadh ​​riamh. Sainaithníodh an t-imeacht urghnách cosmach seo, a mhair níos lú ná milleasoicind, trí úsáid a bhaint as Teileascóp Fíor Mhór (VLT) de chuid Réadlann Deiscirt na hEorpa (ESO). Tháinig an pléascadh neamhaí ó réaltra a bhí chomh fada uaidh sin gur thóg sé ocht mbilliún bliain iontach ar a sholas ár mbreathnóireacht a bhaint amach. Is díol suntais é gur léirigh na taighdeoirí an réaltra foinseach, rud a léirigh a aois níos sine agus a bhfad níos faide i gcomparáid le haon fhoinse FRB ar a dtugtar.

Léim isteach i dTuisceana FRBanna

Is pléascanna diana de thonnta raidió ón spás amuigh iad pléascanna gasta raidió nach maireann ach codán de shoicind. Cé go bhfuil a mbunús fós ina rún den chuid is mó, tá tábhacht ag baint leis an FRB áirithe seo mar gheall ar an bhfuinneamh a scaoiltear go hiomlán. D'astaithe an pléasctha fuinneamh atá comhionann le hastaíocht iomlán na Gréine thar thréimhse ollmhór 30 bliain ach i gcodán soicind amháin. Spreag a leithéid de leibhéil fhuinnimh mheabhrach na réalteolaithe chun iniúchadh a dhéanamh ar acmhainneacht FRBanna chun réiteach a fháil ar fhadhb chosmach an ábhair atá ar iarraidh.

Nochtadh an Ábhair ar Iarraidh

Tá sé ina dhúshlán suntasach do thaighdeoirí mais na Cruinne a mheas, agus is minic a bhíonn freagraí contrártha ann dá bharr. Mar sin féin, cuireann braiteadh an FRB i bhfad i gcéin seo deis spreagúil ar fáil chun staidéar a dhéanamh ar an ábhar doiléir atá ar iarraidh idir réaltraí. Braitheann an tuiscint reatha ar chomhdhéanamh na Cruinne go mór ar ghnáth-ábhar a thomhas, arb é atá ann na hadaimh a thógann ár saol eolach. Is iontach an rud é gur cosúil go bhfuil níos mó ná leath den ghnáth-ábhar a bhfuiltear ag súil leis in easnamh nuair a dhéanaimid breathnú níos géire air.

An tÁbhar ianaithe a Iniúchadh

De réir Ryan Shannon, ollamh in Ollscoil Teicneolaíochta Swinburne agus comh-thaighdeoir an staidéir, feidhmíonn pléascanna tapa raidió mar bhrathadóirí ábhar ianaithe. Tá sé deacair an t-ábhar ianaithe seo, a chreidtear a bheith mar an t-ábhar in easnamh idir réaltraí, a bhrath trí úsáid a bhaint as gnáthmhodhanna mar gheall ar a theo agus a idirleathadh an-mhór. Mar sin féin, tá an cumas iontach ag pléascanna tapa raidió na leictreoin go léir a “fheiceáil” fiú i spás beagnach folamh, rud a chuireann ar chumas taighdeoirí méid an ábhair cheilte seo a thomhas.

Rúndiamhair FRB 20220610A a réiteach

Tharraing an pléasctha nua-aimsithe, darb ainm FRB 20220610A, aird ar dtús i Meitheamh na bliana seo caite nuair a d’aimsigh teileascóp raidió ASKAP san Astráil é. Cheadaigh an raon miasa sa teileascóp ASKAP cinneadh beacht ar bhunús an pléasctha. Ina dhiaidh sin, tháinig teileascóip VLT an ESO sa tSile chun solais ar an réaltra foinseach, ag nochtadh a aois agus a bhfad suntasach. Creidtear go bhfuil an réaltra suite laistigh de ghrúpa beag réaltraí atá ag cumasc, rud a chuireann intleacht bhreise leis an bhfreagra cosmach réchúiseach.

Cluiche Tumadóireacht Níos doimhne isteach sa Anaithnid

Mar a dúirt comh-údar an staidéir, Stuart Ryder ó Ollscoil Macquarie, cuireann an fionnachtain úrnua seo agus an taighde ina dhiaidh sin solas ar rúndiamhra na bpléascann raidió tapa. Trí chumais ardteileascóip cosúil leis an VLT a ghiaráil, leanann réalteolaithe orthu ag brú teorainneacha ár dtuiscint ar an gCruinne. Foilsíodh na torthaí suntasacha san irisleabhar mór le rá Science, rud a spreag an iarracht leanúnach chun na cuais is doimhne den spás amuigh a fheiceáil.

Ceisteanna Coitianta faoi Phléascann Raidió Tapa (FRBanna)

Cad is Mearphléascann Raidió ann?

Is pléascanna thar a bheith dian de thonnta raidió a thagann ó fhoinsí neamhaí iad pléascanna tapa raidió (FRBanna). Ní mhaireann siad ach codán de shoicind agus is minic a bhraitear iad mar theagmhais dhíomuan i breathnuithe raidió.

Cad atá ar eolas againn faoi bhunús Fast Radio Bursts?

Tá bunús cruinn na FRBanna fós anaithnid. Moladh teoiricí éagsúla, lena n-áirítear réaltaí neodrón, poill dhubha, agus fiú sibhialtachtaí seach-thír. Mar sin féin, níor aimsíodh aon fhianaise dhochloíte go dtí seo.

Cén fáth a bhfuil FRBanna suntasach?

Tugann FRBanna deis uathúil do réalteolaithe staidéar a dhéanamh ar an gcosmas agus é a thuiscint. Soláthraíonn a ollmhór scaoileadh fuinnimh agus a mbunús i bhfad i gcéin léargais luachmhara ar nádúr na Cruinne, an t-ábhar atá in easnamh uirthi, agus na himeachtaí réaltfhisiceacha antoisceacha a tharlaíonn ar fud an chosmas.

Conas a bhraitear FRBanna?

Is gnách go n-aimsítear FRBanna trí theileascóip raidió ar féidir leo comharthaí tonnta raidió a ghabháil agus a anailísiú. Tá na teileascóip seo feistithe le harduirlisí atá in ann pléascanna dian na dtonnta raidió a fheiceáil.

Cad is féidir le FRBanna a insint dúinn faoin gCruinne?

Féadfaidh staidéar a dhéanamh ar FRBanna cabhrú le rúndiamhra ríthábhachtacha na Cruinne a réiteach, mar an t-ábhar atá ar iarraidh idir réaltraí. Trí chomhdhéanamh agus dáileadh ábhair a thuiscint, is féidir le réalteolaithe a dtuiscint ar chosmeolaíocht agus ar na fórsaí bunúsacha a mhúnlaíonn ár gCruinne a fheabhsú.

