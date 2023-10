Gabhann Eolaithe Radharc gan Fasach ar Scaird Plasma Blazar

Ag baint úsáide as líonra teileascóip raidió ar an Domhan agus sa spás, tá an radharc is mionsonraithe riamh de scaird plasma faighte ag réalteolaithe ó pholl dubh ollmhór. Taistealaíonn an scaird, a astaíonn blazar ar a dtugtar 3C 279, ar luas an tsolais beagnach agus taispeánann sé patrúin casta casta gar dá fhoinse. Tugann na patrúin seo dúshlán don teoiric chaighdeánach a úsáideadh le 40 bliain chun a mhíniú conas a fhoirmíonn agus a fhorbraíonn na scairdeanna seo le himeacht ama.

Bhí ról suntasach ag foireann taighdeoirí, lena n-áirítear eolaithe ó Institiúid Max Planck um Réalteolaíocht Raidió (MPIfR) i Bonn, an Ghearmáin, sna breathnuithe. Chomhcheangail siad sonraí ó na teileascóip rannpháirteacha go léir chun teileascóp fíorúil a chruthú le trastomhas éifeachtach de thart ar 100,000 ciliméadar.

Is fo-aicme de núicléis gníomhacha réaltrach iad blazars arb éard atá iontu réaltraí a bhfuil poll dubh ollmhór lárnach acu a fhabhraíonn ábhar ó dhiosca mórthimpeall. Astaíonn na réada seo radaíocht leictreamaighnéadach chumhachtach agus tá siad i measc na bhfoinsí is gile sa chosmas. Gineann thart ar 10% de na núicléis réaltrach gníomhach, atá rangaithe mar chuasáir, scairdeanna plasma coibhneasta.

Tá an réigiún is faide istigh den scaird i blazar 3C 279 íomháithe anois le taifeach uilleach gan fasach ag misean RadioAstron. Bhraith an fhoireann taighde filiméid héiliciúla thar a bheith rialta laistigh den scaird, rud a thugann le tuiscint go raibh gá le hathbhreithniú a dhéanamh ar na samhlacha teoiriciúla a úsáidtear chun táirgeadh scairdeanna i réaltraí gníomhacha a mhíniú.

“Is é seo an chéad uair a chonaiceamar filiméid den sórt sin chomh gar do bhunús an scaird, agus insíonn siad níos mó dúinn faoi conas a mhúnlaíonn an poll dubh an plasma,” a deir Antonio Fuentes, taighdeoir ag Institiúid Réaltfhisic na Andalucía (IAA-CSIC). ) i Granada, sa Spáinn. “Chonaic dhá theileascóip eile an scaird inmheánach freisin, an GMVA agus an EHT, ag tonnfhaid i bhfad níos giorra, ach ní raibh siad in ann na cruthanna filiméadacha a bhrath toisc go raibh siad ró-lag agus rómhór don taifeach seo.”

Leagann an fionnachtain béim ar an tábhacht a bhaineann le teileascóip éagsúla a úsáid chun gnéithe éagsúla de réada neamhaí a ghabháil. Trí staidéar a dhéanamh ar na filiméid chasta seo agus na fórsaí a mbíonn tionchar acu ar an bplasma a thuiscint, tá súil ag réalteolaithe léargais luachmhara a fháil ar fhisic na bpoll dubh agus ar fhoirmiú scairdeanna sa chruinne.

Ceisteanna Coitianta

Cad is blazar ann?

Is cineál núicléas gníomhach réaltrach é blazar a astaíonn radaíocht leictreamaighnéadach chumhachtach. Tá sé comhdhéanta de pholl dubh supermassive lárnach a fhabhraíonn ábhar ó diosca mórthimpeall.

Cad iad scairdeanna plasma coibhneasta?

Is sruthanna ardfhuinnimh de cháithníní luchtaithe iad scairdeanna plasma coibhneasta a thaistealaíonn ar luasanna atá gar do luas an tsolais. Tá siad astaithe ag cineálacha áirithe núicléis gníomhach réaltrach, mar blazars agus quasars.

Cad é misean RadioAstron?

Is misean spáis é misean RadioAstron a úsáideann teileascóp raidió fithisiúil chun íomhánna ardtaifigh de réada neamhaí a ghabháil. Chuir sé radharcanna gan fasach ar fáil d'eolaithe ar struchtúir laistigh de scairdeanna blazair.

Conas a fhoirmíonn na filiméid helical sa scaird plasma?

Ceaptar gur éagobhsaíocht a fhorbraíonn sa scairdphlasma is cúis leis na filiméid helical sa scaird plasma de blazar 3C 279. Tarlaíonn na neamhrialtachtaí seo mar thoradh ar an idirghníomhú idir na fórsaí cumhachtacha in aice leis an bpoll dubh agus an timpeallacht máguaird.

Cad iad na himpleachtaí a bhaineann leis an bhfionnachtain seo?

Tugann fionnachtain na bhfiliméad helical seo dúshlán do na samhlacha teoiriciúla atá ann cheana a úsáidtear chun foirmiú agus éabhlóid scairdeanna i réaltraí gníomhacha a mhíniú. Trí staidéar a dhéanamh ar na struchtúir seo, tá súil ag réalteolaithe tuiscint níos doimhne a fháil ar fhisic na bpoll dubh agus ar na meicníochtaí taobh thiar de tháirgeadh scaird.