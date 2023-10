Tá spásairí ag Tástáil Ceamara Réabhlóideach Gealach Roimh Mhisean na Gealaí 2025

Tá NASA ag ullmhú do phlean uaillmhianach chun spásairí a thabhairt i dtír ar an ngealach in 2025, ag ceiliúradh an chéad láithreacht daonna ar dhromchla na gealaí le breis agus cúig scór bliain. Mar chuid de na hullmhúcháin, tá spásairí ag tástáil faoi láthair ar “ceamara gealaí” ceannródaíoch atá le teacht chun cinn a dhéanamh ar thaiscéalaíocht na gealaí.

Tugann an Ceamara Lunar Uilíoch Boise (HULC), arna fhorbairt ag Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA) i gcomhar le NASA, cáilíocht íomhá i bhfad níos fearr ná na ceamaraí a úsáideadh le linn mhisin Apollo. Tógtha as lionsaí úrscothacha agus ceamaraí gairmiúla gan scáthán lasmuigh den tseilf, is féidir leis an HULC íomhánna agus físeáin ardtaifigh a ghabháil.

Agus na teochtaí foircneacha agus an deannach ghuaiseach gealaí san áireamh, tá an HULC clúdaithe le cásáil fabraice cosanta. Áirítear sa chásáil cnaipí atá saindeartha a ligeann do spásairí an ceamara a oibriú agus iad ag caitheamh lámhainní spáis, ag cinntiú a sábháilteacht.

Tá an spásaire Francach Thomas Pesquet, a bhfuil cáil air as a ghrianghraif dochreidte den Domhan a tógadh ón Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS), i measc na foirne tástálaithe. In éineacht leis an iarrthóir spásaire NASA Jessica Wittner agus Takuya Onishi ó ghníomhaireacht spáis na Seapáine, chuir Pesquet an ceamara go dian chun cinn i dtírdhreacha gealaí Lanzarote na Spáinne. Insamhladh sa tástáil na coinníollacha dúshlánacha a bheidh os comhair an cheamara ar an ngealach, lena n-áirítear solas an lae agus phluais dorcha bholcánacha.

Is tosaíocht d’fhoireann NASA í so-úsáid an cheamara. Leag Jeremy Myers, ceannaire NASA do cheamara HULC, béim ar an tábhacht a bhaineann le dearadh iomasach agus éasca le húsáid nach gcuirfeadh sé ualach ar na spásairí. Níl sa cheamara ach ceann amháin den iliomad uirlisí a mbainfidh na spásairí úsáid astu le linn a gcuid misin gealaí.

Tá cáilíocht íomhá an cheamara á mhaoirsiú ag foireann de na heolaithe pláinéadacha is fearr. Tá na heolaithe ag cinntiú go dtáirgfidh an ceamara grianghraif leis an réiteach cuí, doimhneacht réimse, agus nochtadh, ag soláthar léargais eolaíocha luachmhara.

Cé go ndéantar tástáil bhreise ar an gceamara agus go ndéantar feabhsuithe air, tá an fhoireann ag tnúth le himscaradh ar mhisean na gealaí. Déanfar clúdaigh agus dearaí cosanta breise a iniúchadh sula gcuirfear an ceamara isteach ar an stáisiún spáis.

CC

Cad é cuspóir an cheamara gealaí?

Tá ceamara na gealaí deartha chun íomhánna agus físeáin ardtaifigh a ghabháil le linn na misin gealaí atá le teacht i 2025. Soláthróidh sé uirlis réabhlóideach do spásairí chun a gcuid eachtraí ar dhromchla na gealaí a dhoiciméadú.

Cé a d'fhorbair ceamara na gealaí?

Forbraíodh an ceamara gealaí, ar a dtugtar an Ceamara Lunar Uilíoch Boise (HULC), trí chomhoibriú idir Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA) agus NASA.

Cad iad na dúshláin atá le sárú ag ceamara na gealaí?

Caithfidh ceamara na gealaí teochtaí foircneacha an spáis agus deannaigh ghuaiseach na gealaí a sheasamh. Tá sé curtha taobh istigh de chásáil fabraice cosanta agus tá cnaipí saindeartha ann chun oibriú le lámhainní spáis a cheadú.

Cé hiad tástálaithe an cheamara gealaí?

Ar an bhfoireann tástála tá spásaire Francach Thomas Pesquet, iarrthóir spásaire NASA Jessica Wittner, agus Takuya Onishi ó ghníomhaireacht spáis na Seapáine. Tá siad freagrach as feidhmíocht an cheamara a mheas i dtimpeallachtaí gealaí.

Cén fócas atá ar fhorbairt an cheamara?

Tá forbairt an cheamara dírithe ar a bheith éasca le húsáid agus íomhánna ardchaighdeáin a tháirgeadh. Tá sé mar aidhm ag NASA ceamara iomasach a chruthú atá éasca do spásairí a oibriú, agus iad ag comhoibriú le heolaithe pláinéadacha chun a chinntiú go gcomhlíonann na híomhánna caighdeáin eolaíocha.

Foinsí: ESA, NASA