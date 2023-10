Ceamara Lunar Boise Nua Tástála le haghaidh Misin Ghealach

Tá ceamara úrnua forbartha ag Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA) agus NASA tar éis dul faoi thástáil rathúil i dtimpeallachtaí gealaí ar an Domhan. Cuireadh an Ceamara Gealaí Uilíoch Boise (HULC), déanta as ceamaraí lasmuigh den tseilf, chun tástála i Lanzarote, sa Spáinn, mar chuid de chlár oiliúna PANGEA.

Mar ullmhúchán do mhisean Artemis 3 NASA atá le teacht, a bhfuil sé mar aidhm aige daoine a thabhairt i dtír ar an ngealach in 2025, rinne spásairí ar an gcriú idirnáisiúnta insamhladh ar chásanna gealaí chun cumas an cheamara a mheas. Áiríodh sna cásanna seo solas an lae leathan agus phluais bolcánacha dorcha, a thairgeann coinníollacha foircneacha cosúil leo siúd a fhaightear ar an ngealach.

Athraíodh na ceamaraí HULC chun an timpeallacht gealaí crua a sheasamh, mar na héagsúlachtaí foircneacha teirmeacha, easpa brú an atmaisféir, éifeachtaí radaíochta, agus deannach gealaí scríobach. Bhí blaincéad cosanta feistithe ag an gceamara le haghaidh cosanta deannaigh agus teirmeach agus bhí cnaipí eirgeanamaíochta ann a dearadh chun cabhrú le spásairí a chaithfidh lámhainní agus culaithí spáis toirtiúla.

Ba é príomhchuspóir na tástála na lionsaí agus na socruithe comhfhreagracha is oiriúnaí a roghnú. Trí úsáid a bhaint as an gceamara sa réimse, d'fhéadfadh an fhoireann a chinntiú go raibh an réiteach ceart, doimhneacht réimse, agus nochtadh ceart ag na grianghraif chun torthaí eolaíocha a uasmhéadú.

I gcomparáid leis na ceamaraí a úsáideadh le linn misean Apollo 11, beidh an ceamara HULC ar an gcéad ceamara ríomhaire boise, gan scáthán a úsáidtear sa spás. Murab ionann agus a réamhtheachtaithe, cuirfidh ceamara Artemis cáilíocht íomhá níos fearr ar fáil i gcoinníollacha éadroma íseal agus an cumas físeáin a thaifeadadh.

Táthar ag súil le tuilleadh tástála ar fhréamhshamhail an cheamara gealaí, agus tá sé beartaithe leagan a eitilt chuig an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta le haghaidh turgnamh breise i bhfithis. Leanfaidh dearadh agus comhéadan an cheamara ag athrú chun a fheidhmíocht a fheabhsú do mhisean Artemis 3.

Cén fáth a bhfuil an ceamara á thástáil i dtimpeallachtaí gealaí ar an Domhan?

Má dhéantar tástáil ar an gceamara i gcásanna gealaí ionsamhlaithe is féidir le spásairí a gcumas a mheas agus a chinntiú gur féidir leo na coinníollacha foircneacha ar an ngealach a sheasamh.

Conas a úsáidfear an ceamara le linn misin go dtí an ghealach amach anseo?

Beidh ról ríthábhachtach ag an gceamara maidir le fionnachtana eolaíocha a dhoiciméadú le linn misin gealaí amach anseo. Tabharfaidh sé deis do spásairí íomhánna mionsonraithe a ghabháil de thírdhreach na gealaí agus físeáin a thaifeadadh chun cabhrú lena gcuid taighde.

Cad iad na mionathruithe a rinneadh ar na ceamaraí as an tseilf le haghaidh coinníollacha gealaí?

Athraíodh na ceamaraí chun athruithe teirmeacha, easpa brú an atmaisféir, éifeachtaí radaíochta, agus deannach gealaí scríobach a sheasamh. Bhí siad feistithe le blaincéad cosanta le haghaidh deannaigh agus cosaint teirmeach agus bhí cnaipí eirgeanamaíochta le húsáid éasca le lámhainní agus spacesuits toirtiúla.

Conas a chuirtear ceamara HULC i gcomparáid leis na ceamaraí a úsáideadh le linn misean Apollo 11?

Is é an ceamara HULC an chéad ceamara ríomhaire boise gan scáthán le húsáid sa spás. Cuireann sé cáilíocht íomhá níos fearr ar fáil i gcoinníollacha éadroma íseal agus an cumas físeáin a thaifeadadh, rud nach raibh ag ceamaraí ré Apollo.