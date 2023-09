Réaltairí ag Ullmhú le Filleadh ar an Domhan tar éis Misean Spáis ar feadh na Bliana

Tá na spásairí Frank Rubio ó NASA, agus Dmitry Petelin agus Sergey Prokopyev ón Rúis, ag maireachtáil agus ag obair ar bord an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta (ISS) ar feadh bliana ó Mheán Fómhair 2022. Mar gheall ar imeacht gan choinne, cuireadh moill 180 lá ar a gcuid filleadh. Agus iad ag ullmhú chun filleadh ar an Domhan an 27 Meán Fómhair, tá na spásairí tar éis triail a bhaint as culaith brú an choirp níos ísle ar a dtugtar culaith Chibis chun cabhrú leo dul i dtaithí ar dhomhantarraingt níos tapúla.

Cruthaíonn tréimhsí sínte i micreagravity sreabhán coirp comhthiomsú sa chorp uachtarach, rud a fhágann go mbíonn sé deacair do spásairí siúl go hiondúil nuair a fhilleann siad ar an Domhan. Cuireann culaith Chibis brú diúltach an choirp níos ísle i bhfeidhm, rud a choscann sreabhán ó chomhthiomsú sa chorp uachtair agus cuidiú leis an bpróiseas athchleachtaithe. Tá an chulaith seo in úsáid ag cosmonauts na Rúise ó na 1970í agus na 1980idí agus úsáidtear go rialta anois í i misin chun cabhrú le spásairí ullmhú le haghaidh filleadh ar an Domhan.

Chomh maith leis an oireann Chibis, tá spásairí ag teastáil a fheidhmiú ar feadh ar a laghad dhá uair an chloig in aghaidh an lae ar an ISS chun a chinntiú sreabhadh fola cuí agus a chothabháil mais muscle. Féadann éifeachtaí sláinte fadtéarmacha a bheith ag taisteal spáis leathnaithe, lena n-áirítear lagú radharc na súl agus cailliúint dlús cnámh. D'fhulaing an spásaire Scott Kelly, a chaith 520 lá ar an ISS, athruithe ina fhís agus tháinig laghdú 25% ar a chroí.

Nuair a fhilleann siad, rachaidh na spásairí faoi chlár athshlánaithe fairsing chun dul in oiriúint do dhomhantarraingt an Domhain. Socróidh Frank Rubio taifead SAM nua don eitilt spáis is faide, ag críochnú 371 lá as a chéile sa spás. Is é an cosmonaut Rúise Valery Polyakov an taifead domhanda don fanacht aonair is faide sa spás, ag caitheamh 437 lá ar stáisiún spáis Mir.

Foinsí: NASA, NASA Spaceflight, The National

Sainmhínithe:

– Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS): Stáisiún spáis modúlach i bhfithis íseal an Domhain a fheidhmíonn mar thionscadal comhoibríoch ilnáisiúnta idir NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, agus CSA.

– Culaith Chibis: Culaith brú an choirp íochtair a úsáideann cosmonauts na Rúise chun comhthiomsú sreabhán sa chorp uachtair a chosc agus chun cabhrú leis an domhantarraingt a athoiriúnú.

– Microgravity: An riocht ina bhfuil taithí sa spás ina laghdaítear fórsa an domhantarraingthe go mór, rud a fhágann go mbíonn timpeallacht gan meáchain ann.

– NASA: An Riarachán Náisiúnta Aerloingseoireachta agus Spáis, gníomhaireacht spáis sibhialta na Stát Aontaithe.

– Roscosmos: Gníomhaireacht spáis na Rúise atá freagrach as gníomhaíochtaí spáis sa tír.

– Mir: Stáisiún spáis arna oibriú ag an Aontas Sóivéadach agus níos déanaí ag an Rúis ó 1986 go 2001.

– The National: Foilseachán nuachta de chuid Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha.