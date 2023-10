Foireann Expedition 70 ag ullmhú le haghaidh Spacewalks ar Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta

Tá criú Expedition 70 ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) ag ullmhú do shraith siúlóidí spáis, chomh maith le bheith ag ullmhú do mhisin phríobháideacha amach anseo. Chaith na spásairí Loral O'Hara agus Jasmin Moghbeli a gcuid ama ag eagrú uirlisí agus ag iniúchadh crua-earraí mar ullmhúchán don spásbhealach atá le teacht ar 30 Deireadh Fómhair. Le linn an spásbhealaigh, bainfidh siad fearas leictreonaic agus cuirfidh siad crua-earraí sraithe gréine in ionad an tsaotharlann fithiseach.

Idir an dá linn, rinne an spásaire Satoshi Furukawa ó Ghníomhaireacht Taiscéalaíochta Aeraspáis na Seapáine (JAXA) staidéar ar na hainlithe chun an lámh robotic Canadarm2 a oibriú, a úsáidfear le linn an spásbhealaigh cothabhála. Chomh maith leis sin phacáil sé lastóir spáis Cygnus le bruscar agus le fearas caite agus d’ullmhaigh sé lasta le luchtú ar mhisean lasta SpaceX Dragon atá le teacht, atá le seoladh an 5 Samhain.

Thástáil an Ceannasaí Andreas Mogensen ó Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA) ceamara speisialaithe atá in ann íomhánna a ghabháil ag 100,000 fráma in aghaidh an tsoicind. Bhain sé úsáid as an gceamara chun grianghraif de stoirmeacha toirní agus a ngníomhaíocht leictreach a ghrianghrafadh, ag cur le heolas atmaisféarach agus feidhmchláir spáis sa todhchaí.

Chomh maith leis na hullmhúcháin spásshiúlta, chaith na cosmonauts Oleg Kononenko agus Nikolai Chub an lá ag ullmhú dá spásbhealaigh, a bhí sceidealta do 25 Deireadh Fómhair. Chleacht siad na tascanna spásshiúlta a dhéanfaidh siad taobh istigh d'aerlasc Poisk agus iad ag caitheamh a gcuid culaith spáis Orlan.

Is comhthionscadal é an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) de chúig ghníomhaireacht spáis: NASA (SAM), Roscosmos (An Rúis), JAXA (An tSeapáin), ESA (An Eoraip), agus CSA (Ceanada). Feidhmíonn sé mar shaotharlann taighde agus spásphort le haghaidh comhoibriú idirnáisiúnta i dtaiscéalaíocht spáis. Déanann NASA, a bunaíodh i 1958, taighde, forbraíonn sé teicneolaíocht, agus seolann misin chun an Domhan, an córas gréine, agus na cruinne a iniúchadh agus a staidéar. Tá JAXA freagrach as taighde, forbairt teicneolaíochta agus seolta satailíte, agus comhordaíonn ESA gníomhaíochtaí spáis na hEorpa, ag dearadh, ag tógáil agus ag seoladh spásárthaí agus satailítí le haghaidh taighde eolaíoch agus breathnóireacht na Cruinne.

