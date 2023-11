Tá an-bhrón ar NASA bás Thomas K. “TK” a fhógairt go raibh Mattingly 87 bliain d’aois. ról lárnach maidir le filleadh sábháilte na foirne.

Ar dtús sceidealta mar phíolóta an mhodúil ordaithe le haghaidh Apollo 13, ní raibh Mattingly in ann dul isteach sa mhisean mar gheall ar nochtadh do bhruitíneach dhearg. Is beag a bhí a fhios ag éinne go dtiocfadh seal suaimhneach imeachtaí as a eisiamh. Nuair a bhuail pléascadh an spásárthach le linn a thurais go dtí an Ghealach, iarradh ar shaineolas Mattingly ó smacht na talún.

Gan a bheith ar bord, chuaigh Mattingly go tapa ag obair ag Mission Control, ag ceapadh nósanna imeachta nuálacha chun cumhacht a chaomhnú. Chinntigh a sheiftiúlacht agus a smaointeoireacht tapa go bhféadfadh an spásárthach damáiste dul isteach arís san atmaisféar, rud a shábháil saol na spásairí James Lovell, Jack Swigert agus Fred Haise.

Bhí scéal Apollo 13 agus ról lárnach Mattingly chun an criú a thabhairt ar ais thar a bheith sábháilte do lucht féachana ar fud an domhain. Sa scannán 1995 “Apollo 13,” ba é Gary Sinise cumasach a léirigh carachtar Mattingly, rud a rinne neamhbhásmhaireacht ar a chuid oibre i réimse an chultúir phobail.

Ba é an iliomad éachtaí a bhain le gairm Mattingly. Sular thosaigh sé le NASA, bhí sé ina phíolóta i gCabhlach na SA. I 1966, bhí sé ar an mbeagán roghnaithe don rang spásaire. D'fhóin Mattingly mar phíolóta an mhodúil ordaithe do mhisean Apollo 16 agus níos déanaí ghlac sé le ról ceannasaí spásárthaí in dhá mhisean Shuttle Spáis.

Taobh amuigh dá thaiscéalaíocht sa spás, chuaigh Mattingly i bhfad i gcéin. Dúirt an Riarthóir NASA Bill Nelson go hoiriúnach, “Ceadaigh ranníocaíochtaí TK do dhul chun cinn inár bhfoghlaim thar an spás.” Leanfaidh oidhreacht Mattingly mar réiteoir fadhbanna ag spreagadh na nglún eolaithe, innealtóirí agus spásairí atá le teacht chun teorainneacha an eolais a bhrú.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cén ról a bhí ag Thomas K. Mattingly i misean Apollo 13?

A: Sannadh Mattingly mar phíolóta an mhodúil ordaithe ar dtús ach bhí sé bunaithe ar nochtadh do bhruitíneach dhearg. Níos déanaí bhí ról ríthábhachtach aige ó rialú talún maidir le fadhbanna a réiteach chun an criú a thabhairt ar ais go sábháilte.

C: Conas a chuir Thomas K. Mattingly le rath mhisean Apollo 13?

A: Nósanna imeachta atá deartha go maol chun cumhacht a chaomhnú agus chun cur ar chumas an spásárthaigh damáiste dul isteach san atmaisféar arís go sábháilte.

C: Cé na héachtaí suntasacha eile a bhí ag Thomas K. Mattingly ina ghairm bheatha?

A: D'fhóin Mattingly mar phíolóta an mhodúil ordaithe ar mhisean Apollo 16 agus níos déanaí tháinig sé ina cheannasaí spásárthaí i dhá mhisean Shuttle Spáis.