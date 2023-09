Briseann an spásaire Frank Rubio Taifead don Mhisean Spáis is faide ag spásaire de chuid na Stát Aontaithe

Tá taifead nua socraithe ag an spásaire Frank Rubio don mhisean spáis is faide ag spásaire de chuid na Stát Aontaithe. Tá sé i bhfithis íseal-Domhain le breis agus 355 lá, rud a sháraigh an taifead roimhe seo a bhí i seilbh an spásaire NASA Mark Vande Hei ar scor. Tá Rubio ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta faoi láthair agus táthar ag súil go mbainfidh sé cloch mhíle eile amach i gceann cúpla seachtain nuair a chaitheann sé 371 lá ar a laghad i bhfithis, agus é ar an gcéad Meiriceánach a chaith níos mó ná bliain féilire i microgravity.

Ní raibh sé i gceist ar dtús misean Rubio taifid a bhriseadh. Bhí sé féin agus a chomhghleacaithe criú sceidealaithe le haghaidh misean sé mhí ar dtús, ach chuir sceitheadh ​​​​cuisitheora ina spásárthaí iachall orthu a gcuid fanachta a fhadú. Measadh go raibh an spásárthach neamhshábháilte chun filleadh abhaile, agus mar sin cuireadh dáta fillte Rubio ar ais go dtí Meán Fómhair. Seolfar spásárthach athsholáthair le criú nua, rud a ligeann do Rubio filleadh ar an Domhan.

Chun a ghnóthachtáil a chomóradh, thaifead Rubio comhrá le Vande Hei, a chraolfaidh NASA. Mhol an ghníomhaireacht dúthracht Rubio agus d'admhaigh a ról chun an bealach a réiteach do na glúine spásairí atá le teacht.

Cé nach sáróidh fanacht 371 lá Rubio an taifead domhanda don mhisean spáis is faide, is cloch mhíle shuntasach é. Tá an taifead i seilbh an chosmhuintir Rúiseach Valeri Polyakov faoi láthair, a chaith 437 lá leanúnach i bhfithis ar bord stáisiún spáis Mir na Rúise. Mar sin féin, céim eile chun cinn do spásairí Mheiriceá is ea éacht Rubio.

Ba é Vande Hei an taifead SAM do na laethanta is mó as a chéile sa spás roimhe seo, agus leathnaíodh a mhisean chun freastal ar bhaill foirne bhreise. Is é an cosmonaut Rúiseach Gennadi Padalka an taifead do na laethanta is carnaí sa spás, agus is í Peggy Whitson an taifead do na laethanta is mó a d'fhabhraigh spásaire de chuid na Stát Aontaithe sa spás.

Bhí turas Rubio chuig an stáisiún spáis mar chuid de chomhaontú malartaithe criú idir NASA agus Roscosmos. In ainneoin teannas geopolitical, tá an chomhpháirtíocht idir na Stáit Aontaithe agus an Rúis ríthábhachtach chun leanúint ar aghaidh le taiscéalaíocht spáis.

