I dtaispeántas fuarchúiseach d’ealaíontacht an dúlra, nocht NASA grianghraf eerie de struchtúr cloigeann atá ag teacht chun cinn laistigh de chlais mhór bholcánach i Sead. Léiríonn an íomhá cnámh-fhuaraithe seo, a thóg spásaire ar bord an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta an 12 Feabhra, an “cloigeann” uafásach atá suite i gcroílár an Trou au Natron, ar a dtugtar Doon Orei freisin, caldera bolcánach 3,300 troigh ar leithead.

Tá an radharc corraitheach comhdhéanta de natrón, cóin luaith, agus scáthanna. Gineann Natron, substaint bhán shainiúil, dath béal an cloigeann, na srón agus an leic chlé. Is meascán é a tharlaíonn go nádúrtha de dhícahydrate carbónáit sóidiam, décharbónáit sóidiam, clóiríd sóidiam, agus sulfáit sóidiam. Idir an dá linn, is éard atá i bpoll na súl agus na srón ná cóin luaith, ar cnoic géara cónúla iad a fhoirmítear timpeall gaothairí bolcánacha, ar airde os cionn an tírdhreacha máguaird. Cuireann an scáth a chaitear ag imeall an chráitéir níos mó béime ar chruth ominous an cloigeann.

Cé gur dealraitheach go bhfuil Trou au Natron uaigneach agus gan saol sa lá atá inniu ann, ba loch oighreach fuadar é timpeall 14,000 bliain ó shin. Thángthas ar iontaisí seilidí farraige agus planctóin faoina urlár clúdaithe natron le linn na 1960í, rud a thugann le tuiscint go raibh éiceachóras uisceach ann roimhe seo. Ina theannta sin, aithníodh iontaisí algach a théann siar 120,000 bliain le linn expedition ina dhiaidh sin in 2015. Is ionadh é, meastar Trou au Natron ar cheann de na gnéithe bolcánacha is nuaí sa Tibesti Massif, cé gur dócha go bhfuil na bolcáin máguaird i bhfad níos sine.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad é natron?

A: Is meascán goirt amháin é Natron a tharlaíonn go nádúrtha comhdhéanta de dhícahydrate carbónáit sóidiam, décharbónáit sóidiam, clóiríd sóidiam, agus sulfáit sóidiam.

C: Cad iad na cóin luaith?

A: Is cnoic ghéar cónúla iad cóin luaith a fhoirmítear timpeall gaothairí bolcánacha, a ardaíonn os cionn an tír-raon máguaird.

C: Cá bhfuil Trou au Natron suite?

A: Tá Trou au Natron, ar a dtugtar Doon Orei freisin, suite i bhFásach an tSahára, go sonrach laistigh den Tibesti Massif i Sead.

C: An bhfuil gníomhaíocht bholcánach Trou au Natron fós ar siúl?

F: Cé nach bhfuil Trou au Natron féin gníomhach faoi láthair, tá sé suite in aice le Tarso Toussidé, ina bhfuil stratovolcano a d'fhéadfadh a bheith gníomhach.