An Baol go mbeadh Asteroid Bennu ag Tionchar ar an Domhan faoi 2182

Nochtann tuarascáil nua-eisithe go bhfuil seans 1 in 2,700 ann go bhféadfadh an astaróideach Bennu, atá á rianú ag NASA le beagnach 25 bliain, dul i bhfeidhm ar an Domhan sa todhchaí. Thángthas ar Bennu, astaróideach gar don Domhan, den chéad uair i 1999 agus tá an cumas aige dul isteach i bhfithis an Domhain, agus d’fhéadfadh sé an phláinéid a bhualadh faoi Mheán Fómhair 2182, dar le foireann eolaíochta OSIRIS-REx.

Déanann Bennu pasanna gar don Domhan gach sé bliana agus bhí trí theagmháil dhlúth cheana féin aige i 1999, 2005, agus 2011. Measann na heolaithe atá páirteach sa staidéar, a foilsíodh in ScienceDirect, an dóchúlacht go mbuailfidh Bennu an Domhan faoi 2182 mar 0.037% nó 1 in 2,700.

I mí Dheireadh Fómhair 2020, rinne spásárthach OSIRIS-REx NASA, a sheasann do Origins, Spectral Léiriú, Aithint Acmhainne agus Slándáil-Regolith Explorer, stair trí theagmháil gairid a dhéanamh ar dhromchla Bennu, ag bailiú sampla, agus ansin ag tiomáint as an astaróideach. Ba é an misean seo an chéad uair a d'éirigh le NASA sampla astaróideach a bhailiú sa spás.

Leagann an réaltfhisiceoir Hakeem Oluyesi chun suntais go bhfuil ábhar glan neamhthruaillithe sa sampla a bailíodh ó Bennu ar féidir leis rúin a nochtadh faoi bhunús ár gcóras gréine. Deir sé freisin go bhfuil an deis ann teacht ar mhóilíní bitheolaíocha nó ar mhóilíní réamhtheachtaithe don saol.

Dá n-imbhuailfeadh Bennu leis an Domhan, scaoilfeadh sé méid ollmhór fuinnimh, a mheastar a bheith 1,200 megaton, atá 24 huaire níos cumhachtaí ná an arm núicléach is cumhachtaí de dhéantús an duine. I gcomparáid leis sin, bhí an astaróideach ba chúis le díothú dineasáir comhionann le 10 billiún buamaí adamhacha, ag spreagadh tinte fiáine, súnámaí, agus scamall deannaigh a chuir bac ar an ghrian.

Tá sé tábhachtach go leanfadh eolaithe le monatóireacht a dhéanamh ar Bennu agus feabhas a chur ar ár dtuiscint ar a ruthag chun an bhagairt a d’fhéadfadh a bheith ann don Domhan a mheas. Cé gur beag an seans go mbeidh tionchar i 2182, leagann sé béim ar an ngá atá le taighde agus forbairt leanúnach ar straitéisí chun na rioscaí a bhaineann le réada gar don Domhan a mhaolú.

Foinsí: ScienceDirect, IFLScience