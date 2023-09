Tá Iarmhairtí Neamhbheartaithe mar thoradh ar Mhisean astaróideach NASA

Bhí torthaí gan choinne ag iarracht NASA fithis astaróideach a choigeartú. Bhuail an ghníomhaireacht spásárthach Tástála Atreoraithe Asteroid Dúbailte (DART) d’aon ghnó i astaróideach ar a dtugtar Dimorphos, atá suite timpeall 6.8 milliún míle ón Domhan. Cé gur éirigh leis an oibríocht fithis an astaróideach a athrú, tháinig iarmhairt gan choinne chun cinn: tá cúrsa Dimorphos timpeall ar astaróideach an tuismitheora ag dul i laghad.

Is é cuspóir DART an trajectory nó an luas ag a bhfithis astaróideach a athrú trí imbhualadh leo. I gcás Dimorphos, d'úsáid NASA móiminteam DART de 14,000 míle san uair chun a bhfithis a mhodhnú timpeall ar a astaróideach tuismitheora, Didymos. Tharla an tionchar ar 26 Meán Fómhair, 2022, agus faoin 11 Deireadh Fómhair, dheimhnigh NASA go raibh fithis an astaróideach giorraithe 32 nóiméad.

Mar sin féin, bhí éifeachtaí níos suntasaí fós ag an tionchar ná mar a bhíothas ag súil leis. Bhain Jonathan Swift, múinteoir ardscoile ag Scoil Thatcher California, agus a chuid daltaí úsáid as réadlann na scoile chun torthaí DART a bhreathnú. Fuair ​​siad amach go raibh fithis Dimorphos ag crapadh níos mó fós. Mí amháin tar éis an imbhuailte, bhí Dimorphos ag ciorcaláil Didymos dhá nóiméad níos tapúla ná díreach tar éis an tionchair.

Tá an iompar seo gan choinne tar éis aird na réalteolaithe a mhealladh, atá ag obair anois chun a thuiscint cén fáth a bhfuil Dimorphos ag iompar mar seo. Míniú molta amháin ná go bhfuil an astaróideach ag titim go caotically tar éis dó a ghlas taoide a chailliúint, rud a choinnigh a bhfithis cobhsaí roimhe seo. Chun tuilleadh faisnéise a bhailiú faoi ghluaiseacht agus iompar Dimorphos, déanfaidh Hera, misean Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa atá le teacht, suirbhé dlúth ar an gcliar a chruthaigh tionchar DART. Ina theannta sin, gheobhaidh Hera tomhais níos cruinne ar mhais agus ar chomhdhéanamh do Dimorphos agus Didymos araon.

Soláthróidh na torthaí seo léargais luachmhara ar an gcaoi a n-iompraíonn asteroids sa spás agus d’fhéadfadh go gcabhróidh siad le straitéisí a fhorbairt amach anseo chun an Domhan a chosaint ó imbhuailtí astaróideacha féideartha.

Foinse: NASA, NewScientist, American Astronomical Society