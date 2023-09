New Horizons: Púdar Dorcha agus Cáithníní Gaineamhmhéide a Fuarthas ar Shampla astaróideach

Tá fionnachtain iontach déanta ag eolaithe NASA nuair a d'oscail siad an capsule spáis ina bhfuil an sampla astaróideach is mó a cuireadh ar ais ar an Domhan riamh. D’aimsigh gníomhaireacht spáis na Stát Aontaithe “deannach dubh agus smionagar” ar dheic eitleonaice canister eolaíochta an taiscéalaithe Osiris-REx. Osclaíodh clúdach an taiscéalaithe i seomra aerdhíonach ag Ionad Spáis Johnson i Houston, Texas. Fuarthas “púdar dorcha agus cáithníní gaineamhmhéide” freisin ar an taobh istigh den chlúdach agus den bhun.

Cé nár dheimhnigh NASA ar bhain na hábhair leis an astaróideach go cinnte, chuir siad síos ar an bhfionnachtain mar “bhosca taisce eolaíoch”. Is dócha go raibh an t-iarmhar a fuarthas ar dheic eitleonaice an taiscéalaithe mar thoradh ar cheisteanna a tháinig chun cinn le linn na céime bailithe den mhisean. Réitíodh na saincheisteanna seo ar deireadh, rud a d'fhág go bhféadfaí an sampla a aistriú go slán ón astaróideach go canister stórála an taiscéalaithe.

Tá eolaithe NASA ag fanacht go fonnmhar leis an deis anailís a dhéanamh ar an gcuid is mó den sampla scóip a bailíodh ón astaróideach Bennu. Teastóidh díchóimeáil chasta ar an taiscéalaí leis an anailís seo. Soláthróidh comhdháil nuachta atá sceidealaithe don 11 Deireadh Fómhair tuilleadh faisnéise don phobal maidir leis an sampla.

Seoladh an spásárthach robotic OSIRIS-REx in 2016 agus bhailigh sé a heiseamal trí bliana ó shin ó Bennu, astaróideach atá saibhir i carbóin agus atá rangaithe mar “réad gar don Domhan”. Ag teacht i dtír ar dhromchla an astaróideach, bhailigh Osiris-Rex thart ar 250 gram (9 unsa) deannaigh. Creideann eolaithe go soláthróidh anailísiú an ábhair seo léargais luachmhara ar fhoirmiú an chórais gréine agus ar ináitreacht an Domhain. Ina theannta sin, cabhróidh staidéar ar an sampla le heolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar na cineálacha asteroids a d'fhéadfadh a bheith ina bhagairt don Domhan.

Cé go meastar go bhfuil an seans go n-imbhuaileann Bennu leis an Domhan iargúlta, ní chuirtear as an áireamh é mar fhéidearthacht. Úsáidfear an ceathrú cuid de shampla Bennu láithreach i dturgnaimh, agus cuirfear méid beag chuig comhpháirtithe misin sa tSeapáin agus i gCeanada. Caomhnófar an chuid eile lena staidéar ag na glúine atá le teacht.

Foinse: NASA