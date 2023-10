Asteroid Níos gaire ná an Ghealach: astaróideach 2023 TK15 ag druidim leis an Domhan

Tá foláireamh eisithe ag NASA maidir le astaróideach atá le dul thar an Domhan ag achar thar a bheith gar de thart ar 379,994 ciliméadar, atá níos gaire fós ná an ghealach. Táthar ag súil go ndéanfaidh an astaróideach, atá ainmnithe mar astaróideach 2023 TK15, an cur chuige is gaire dó ar 20 Deireadh Fómhair, 2023.

Baineann astaróideach 2023 TK15 leis an ngrúpa Apollo de asteroids neas-Domhan, lena n-áirítear carraigeacha trasnú an Domhain le haiseanna leath-mhóra níos mó ná an Domhain. Tá na asteroids seo ainmnithe i ndiaidh astaróideach Apollo 1862 a d'aimsigh Karl Reinmuth. Tá NASA tar éis na rudaí gar-Domhain seo a rianú go díograiseach chun sábháilteacht ár bplainéad a chinntiú.

Bhain na heolaithe leas as ardteicneolaíocht, amhail teileascóp NEOWISE, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), agus Catalina Sky Survey, i measc nithe eile, chun Asteroid 2023 TK15 a fháil amach.

Ag taisteal ar luas de thart ar 79,085 ciliméadar in aghaidh na huaire, atá níos tapúla ná tointeála spáis, tá an astaróideach ar a bhealach cheana féin. Rachaidh sé thar an Domhan ag fad 379,994 ciliméadar, níos gaire ná fad na gealaí 384,400 ciliméadar ónár bplainéad.

In ainneoin a gcur chuige dlúth, meastar go bhfuil Asteroid 2023 TK15 neamh-bhagrach mar gheall ar a mhéid réasúnta beag. Measann NASA go mbeidh sé idir 130 agus 150 troigh ar leithead, thart ar mhéid aerlínéar. Is é an teagmháil seo an chéad uair a rangaíodh an astaróideach seo mar Réad Neas-Domhain (NEO), agus dheimhnigh Saotharlann Scaird-Thiomáint NASA (JPL) nach mbeidh aon chur chuige amach anseo, agus d’airigh sé “b’fhéidir an dlúththeagmháil dheireanach”.

Is díol spéise é go leanann an ócáid ​​​​seo roinnt eitilt astaróideach eile le déanaí. Ar 13 Deireadh Fómhair, bhí a gcur chuige is gaire don Domhan ag astaróideach 2023 TC1, astaróideach 2023 TB4, astaróideach 2021 NT14, astaróideach 2023 TU5, agus astaróideach 2023 TD4. Bhí na asteroids seo níos mó i méid agus chuaigh siad i dtreo an phláinéid ar luas 1.7 milliún ciliméadar san uair.

Toisc go bhfuil tionchar féideartha na n-asteroids fós ina ábhar imní, tá tuilleadh taighde agus iarrachtaí monatóireachta ríthábhachtach chun sábháilteacht ár bplainéad a chinntiú.