Rúndiamhair na Domhantarraingthe: An bhféadfadh Toisí Breise a Laige a Mhíniú?

Tá laige aisteach ag domhantarraingt, ceann de na ceithre fhórsa bhunúsacha sa chruinne, i gcomparáid leis na trí fhórsa eile: na fórsaí núicléacha láidre agus laga, agus an fórsa leictreamaighnéadach. Agus na fórsaí idir cáithníní á ríomh, faightear amach go bhfuil an domhantarraingt i bhfad níos laige, go háirithe ag achair bheaga. Tugann teoiric amháin a moladh i 1998 le fios go bhféadfadh laige domhantarraingthe a bheith mar gheall ar “fuiliú” isteach i toisí breise ag na hachair bheaga seo.

Ach cad a d’fhéadfadh a bheith i bhfolach sna toisí breise seo, má tá siad ann? Chun é seo a thuiscint, déanaimis tosú ag smaoineamh ar rud éigin níos simplí: an solas ó réalta. Agus tú ag bogadh ar shiúl ón réalta, leathnaíonn an solas amach i gcruth sféarúil. Laghdaíonn gile dealraitheach na réalta mar chearnóg an achair de bharr scaipeadh an tsolais i mblaosc sféarúil.

Baineann an coincheap seo le fórsaí mar dhomhantarraingt agus leictreamaighnéadas freisin. Dá fhaide ar shiúl tú ó fhoinse na bhfórsaí seo, is ea is laige a n-idirghníomhaíonn siad leat. Leanann domhantarraingt, mar shampla, dlí inbhéartach cearnach: laghdaítear an fórsa idir dhá mhais mar chearnóg an achair eatarthu. Ar an gcaoi chéanna, leanann an fórsa leictreamaighnéadach idir dhá cháithnín luchtaithe an patrún céanna freisin.

Anois, déanaimis machnamh ar cad a tharlódh do na feiniméin seo i gcruinne le níos lú ná trí thoise spásúlachta. I gcórais ábhar comhdhlúite, a theorannaíonn feiniméin áirithe do dhromchlaí nó línte, is féidir linn breathnú ar conas a oibríonn leathadh amach i gcásanna dhá-thoiseach nó aontoiseach. I gcóras déthoiseach, ní leathnóidh feiniméin ach mar imlíne ciorcail, agus i gcóras aontoiseach, ní bheidh aon leathadh amach ar chor ar bith.

Sna córais íostoiseacha seo, lagaíonn comharthaí níos moille de réir mar a mhéadaíonn an t-achar, toisc go bhfuil níos lú toisí le iomadú tríd. Mar shampla, coimeádfaidh solas ag taisteal trí chábla snáthoptaice aontoiseach a ghile thar achar ós rud é nach bhfuil aon leathadh amach in aon toise amháin.

Agus an coincheap seo á chur i bhfeidhm ar dhomhantarraingt, dá mbeadh an domhantarraingt teoranta do thoisí breise, mhíneodh sé a laige i gcomparáid leis na fórsaí eile. D’fhéadfadh ábhar dorcha, a chreidtear a idirghníomhaíonn go príomha trí fhórsaí imtharraingthe, a bheith ann sna toisí breise seo, ag míniú cén fáth a mbraithimid a dhomhantarraingt ach ní an t-ábhar féin.

Cé gur smaoineamh amhantrach é seo a dteastaíonn a thuilleadh imscrúdaithe, cuireann sé féidearthacht shuimiúil ar fáil chun nádúr an domhantarraingthe agus gnéithe ceilte ár gcruinne a thuiscint.

Foinsí:

– Airteagal foinse: “An bhféadfadh Toisí Breise a Mhíniú Cén Fáth a Bhfuil Domhantarraingt Chomh Lag?” le Ethan Siegel do Forbes.