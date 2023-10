Tá sé mar aidhm ag Taiscéalaíocht Lunar trí Chlár Artemis NASA Rúin Deep Space a Dhíghlasáil

Creideann saineolaithe ag an 74ú Comhdháil Idirnáisiúnta Réalteolaíochta i Baku go bhfuil an poitéinseal ag clár idirnáisiúnta Artemis NASA, atá dírithe ar thaiscéalaíocht na gealaí, taiscéalaíocht dhomhain spáis a réabhlóidiú agus an bealach a réiteach do chónaí daonna sa todhchaí ar an nGealach agus ar Mhars. Is cloch mhíle shuntasach i dtaiscéalaíocht spáis é tionscadal Artemis, a seoladh an 16 Samhain, 2022, agus an spásárthach Orion gan fhoireann ag fithisiú na gealaí.

Tá an cuspóir fadtéarmach maidir le coilíneacht a dhéanamh ar chomhlachtaí neamhaí eile á thiomáint ag an réadú go bhfuil teorainn le hacmhainní an Domhain. Leagann Miguel Bello Mora, Ard-Stiúrthóir Ghníomhaireacht Spáis na Spáinne, béim ar an tábhacht a bhaineann le lonnaíochtaí daonna a bhunú i dtimpeallachtaí malartacha, ag rá, “Beidh deireadh lenár n-acmhainní ar an Domhan don daonra ar deireadh, agus mar sin ní mór dúinn timpeallachtaí eile a choilíniú, dá luaithe is fearr. .”

Dearbhaíonn saineolaithe spáis go bhfuil misean le foireann go dtí an Ghealach ríthábhachtach chun tionchair fhisiceacha agus bhitheolaíocha na taiscéalaíochta domhain spáis ar spásairí a thuiscint. Léirigh staidéir ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) éifeachtaí néareolaíocha agus fiseolaíocha a bhíonn ag spásairí le linn misin spáis fhada. Feidhmíonn an ISS mar analóg luachmhar do mhisin gealaí agus Mars amach anseo, ag soláthar léargais ar na dúshláin a bhaineann le meáchanlár laghdaithe agus radaíocht ardaithe.

Beidh Artemis 2, atá sceidealta do mhí na Samhna 2024, mar fhinné ar an gcéad mhisean criú chun an Ghealach a fhithisiú, agus misean fithiseach eile ina dhiaidh sin mar chuid d’Artemis 3 i mí na Nollag 2025. Réiteoidh na misin seo an bealach chun seachphost a bhunú ag fithisiú na Gealaí, ag fónamh. mar phointe stáitse le haghaidh taiscéalaíochta domhain spáis. Le forbairt feithiclí tuirlingthe, pods leithlisithe chun measúnú a dhéanamh ar thionchair shíceolaíocha agus fhisiceacha misean fadtéarmacha, agus fearas cosanta chun spásairí a chosaint ó radaíocht spáis, tá NASA ag ullmhú go dian le haghaidh tuirlingthe Gealach le foireann.

Áireofar sa chéad mhisean eile, Artemis 2, baill foirne iolracha, agus cuimseofar spásairí ban, mar shampla Christina Hammock Koch ó NASA agus Jeremy Hansen de chuid Ghníomhaireacht Spáis Cheanada. Tá sé mar aidhm ag an gcomhdhéanamh criúnna ilghnéitheach seo níos mó ban a spreagadh chun gairmeacha a leanúint i dtaiscéalaíocht spáis agus ionadaíocht ban sa tionscal a mhéadú.

