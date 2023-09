Tionscadal Athfhoraoisithe i gCúltaca Amazon Dífhoraoisithe Arna scrios ag coirloscadh

Tá tionscadal athfhoraoisithe i bhforaois bháistí Amazon, atá dírithe ar anaclann dúlra a dífhoraoisíodh go mídhleathach sa Bhrasaíl a athchóiriú, scriosta ag coirloscadh. Bhí an tionscadal, a thionscain an grúpa taighde comhshaoil ​​Rioterra in 2019, tar éis 270 heicteár talún a athphlandáil le 360,000 crann. Ba é an sprioc a bhí ann ní amháin dul i ngleic le hathrú aeráide ach freisin poist ghlasa a chruthú sa phróiseas. Mar sin féin, díreach mar a bhí comharthaí athfhás agus ionsú na mílte tonna carbóin ar an talamh dóite, cuireadh ar lasadh é.

Chinn imscrúdaitheoirí gur coirloscadh a bhí sa tine, a thosaigh an 3 Meán Fómhair. Tugann íomhánna satailíte le fios gur thaistil an tine sa treo eile leis an ngaoth, comhartha coitianta ar loiscthe d’aon ghnó. Tá go leor amhrastach aitheanta ag na póilíní. Ba dhóigh go gcuirfeadh an chúis a bhí taobh thiar den coirloscadh bac ar an bpróiseas athchóirithe éiceolaíochta sa cheantar.

Bhí an tionscadal athfhoraoisithe suite i dTearmann Dúlra Stáit Rio Preto-Jacunda, áit iargúlta nach bhfuil rochtain air ach ar 6 Meán Fómhair tar éis don scrios a thángthas ar íomhánna satailíte. D'fhostaigh an tionscadal, a chosain beagnach $1 milliún, níos mó ná 100 duine agus bhí sé mar aidhm aige foinse inbhuanaithe ioncaim a sholáthar don phobal áitiúil trí speicis cosúil le palms acai a chur, a bhfuil cáil orthu as a n-airíonna cothaitheacha agus frithocsaídeacha.

Is bac suntasach é scrios an tionscadail ar iarrachtaí chun dul i ngleic le dífhoraoisiú agus athrú aeráide san Amazon. Leagann sé béim ar na dúshláin leanúnacha atá le sárú ag eagraíochtaí comhshaoil ​​agus ar an ngá atá le cosaint agus faireachán níos fearr a dhéanamh ar limistéir leochaileacha. Tá dífhoraoisiú mídhleathach fós ina cheist mhór sa réigiún, á thiomáint ag gabháil talún chun críocha talmhaíochta.

Ní hamháin go ndéanann cailliúint an limistéir athfhoraoisithe dochar don chomhrac in aghaidh athrú aeráide ach freisin don phobal áitiúil a bhí ag brath ar an ioncam inbhuanaithe a ghin an tionscadal. Leagann an eachtra béim ar a thábhachtaí atá sé aghaidh a thabhairt ar na buncheisteanna a spreagann dífhoraoisiú agus bearta níos cuimsithí a chur i bhfeidhm chun foraois bháistí an Amazon a chosaint agus a athchóiriú.

Foinsí:

– Airteagal AFP: [Teideal Foinse]

– Tuarascáil fhóiréinseach ón ngníomhaireacht comhshaoil ​​feidearálach ICMBio