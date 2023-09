Arianespace chun Satailít Geostationary Beag a Sheoladh le haghaidh Intelsat ar Ariane 6

Tá conradh sínithe ag Arianespace le Intelsat chun an satailíte IS-45 a sheoladh sa chéad leath de 2026. Seolfar an satailíte ar an Ariane 6, go sonrach an leagan Ariane 64. Beidh pálasta 45 trasfhreagróir Ku-bhanna ar an satailít IS-12, a mheáchan aon tonna amháin. Tá sé bunaithe ar an ardán HummingSat arna fhorbairt ag Swissto12 le tacaíocht ó Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa.

Léiríonn an conradh seo beagnach 40 bliain ó sheol Arianespace a chéad seoladh do Intelsat, ag cur satailít Intelsat 507 isteach i bhfithis geochobhsaí i mí Dheireadh Fómhair 1983. Mar sin féin, tá athrú suntasach tagtha ar an margadh do shatailítí geochobhsaí ó shin i leith. Bhí laghdú tagtha ar an éileamh ar na satailítí seo le blianta beaga anuas mar chroílár an mhargaidh seolta tráchtála tráth, mar gheall ar an méadú ar réaltbhuíonta leathanbhanda i bhfithis íseal an Domhain.

Leagann Stéphane Israël, Príomhfheidhmeannach Arianespace, béim ar an athrú seo san éileamh, ag rá go bhfuil níos lú satailítí geochobhsaí á n-ordú anois, agus nach bhfuil siad chomh trom agus a bhíodh. In ainneoin an laghdaithe seo, measann cuideachtaí seolta go bhfuil margadh an fhithis geochobhsaí tráchtála (GEO) fós tábhachtach. Creideann Tory Bruno, POF United Launch Alliance, go bhfanfaidh an margadh seo cobhsaí ag thart ar 10 seoladh in aghaidh na bliana. Leagann Tom Ochinero, Leas-Uachtarán na ndíolachán tráchtála ag SpaceX, béim freisin ar thábhacht mhargadh GEO agus ní chuireann sé in iúl go bhfuil seoltaí GEO ag imeacht.

Admhaíonn na feidhmeannaigh, áfach, gurb iad na réaltbhuíonta leathanbhanda an príomhspreagadh d’éileamh seolta anois. Éilíonn dearadh na réaltbhuíonta seo luas seasta seoltaí, fiú tar éis don chóras a bheith críochnaithe, de réir mar a chuirtear sean-satailítí in ionad. Tugann Iosrael dá aire, cé go bhfuil GEO fós i láthair, gurb iad réaltbhuíonta an t-inneall fáis is láidre anois.

Foinsí:

– [Airteagal Foinse] (foinse-airteagal)

– [Intelsat]( https://www.intelsat.com/)

– [Arianespace]( https://www.arianespace.com/)

– [An Eilvéis12](http://swissto12.com/)

– [Gníomhaireacht Spáis na hEorpa]( https://www.esa.int/)