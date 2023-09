Aithníonn Staidéar Bolcán Earra-Ghàidheal an Leid chun Taiscí Diamond Nua a Aimsiú

Tá fionnachtain shuntasach déanta ag taighdeoirí ó Ollscoil Curtin i staidéar a dhéanamh ar charraigeacha ar mhórán diamaint ó bholcán Earra-Ghàidheal in Iarthar na hAstráile. D'aithin siad an tríú comhábhar atá in easnamh atá riachtanach chun diamaint luachmhar bándearg a fhoirmiú. D’fhéadfadh tionchar as cuimse a bheith ag an gcinneadh seo ar an gcuardach domhanda do thaiscí diamanta nua.

Nochtann an staidéar, a foilsíodh in Nature Communications, chomh maith le carbón domhain laistigh den Domhan agus fórsaí ó imbhualadh plátaí teicteonacha, tá láithreacht diamaint bándearg ar dhromchla an Domhain ag teastáil ilchríocha a “síneadh” le linn briseadh suas ilchríochach na céadta milliún duine. fadó. Chruthaigh an síneadh seo bearnaí i screamh an Domhain trína bhféadfadh magma a iompraíonn diamaint ardú.

Míníonn an príomhthaighdeoir an Dr Hugo Olierook go meastar go bhfuil Earra-Ghàidheal 1.3 billiún bliain d'aois, rud a fhágann go bhfuil sé 100 milliún bliain níos sine ná mar a chreidtear roimhe seo. Tá a fhoirmiú nasctha le briseadh suas supercontinent ársa. Tharla imbhualadh idir réigiún Kimberley agus tuaisceart na hAstráile an réigiún ina bhfuil an taisce diamanta Earra-Ghàidheal suite, rud a chruthaigh scar sa talamh nach leigheasfaidh go deo.

Leagann an Dr. Olierook béim go bhfuil an meascán de charbón domhain, imbhualadh ilchríochach, agus síneadh na talún ríthábhachtach chun diamaint bándearg a aimsiú. Creideann sé, trí na trí chomhábhar seo a aithint, go mbeifear in ann taiscí diamanta nua a fháil amach, cosúil leis an mianach cáiliúil Earra-Ghàidheal, a bhí tráth ar an bhfoinse diamaint nádúrtha is mó ar domhan.

Admhaíonn an Dr. Olierook, áfach, go mbeidh dúshláin ag baint le cuardach a dhéanamh ar thaiscí diamanta bándearga nua. Fuarthas an chuid is mó de na taiscí diamaint i lár na n-ilchríoch ársa mar go bhfuil sé níos éasca bolcáin nochta a aimsiú. Tá os cionn 90 faoin gcéad de dhiamaint bhándearg an domhain déanta ag bolcán Earra-Ghàidheal, atá suite ag crosbhealach dhá mhór-roinn ársa.

Cuireann an comhúdar agus an príomh-gheolaí Murray Rayner ó Rio Tinto béim ar thábhacht aois agus suíomh an bholcáin Earra-Ghàidheal chun tuiscint a fháil ar fhoirmiú na n-éadaí neamhchoitianta agus luachmhara seo. Ba iad taighdeoirí atá cleamhnaithe le hIonad John de Laeter de chuid Ollscoil Curtin, Scálaí Ama Ghrúpa na gCóras Mianra, agus an Grúpa Taighde ar Dhinimic an Domhain a rinne an staidéar.

Mar fhocal scoir, nuair a aimsítear an tríú leid atá riachtanach chun taiscí diamanta nua a shainaithint, tá féidearthachtaí nua ann maidir le taiscéalaíocht diamaint. Tá tuiscint níos fearr ag taighdeoirí anois ar na coinníollacha a theastaíonn chun diamaint bhándearg a fhoirmiú agus leanfaidh siad orthu ag cuardach bolcáin a d’fhéadfadh a bheith ina n-imeall diamaint san Astráil agus i réigiúin eile.

Foinse: Ollscoil Curtin, Nature Communications.