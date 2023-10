Molann Staidéar Nua D'fhéadfadh Eilimintí Róthroma a bheith in Asteroids Ultradense

Fuair ​​​​staidéar le déanaí go bhféadfadh asteroids ultradense áirithe inár gcóras gréine a bheith comhdhéanta d'eilimintí róthroma nár breathnaíodh riamh ar an Domhan. Tá dlús i bhfad níos mó ag na hasteroids seo ná an gnáth-ábhar a fhaightear ar ár bplainéad, rud a fhágann go bhfuil a gcomhdhéanamh uathúil agus suimiúil d'eolaithe.

Sampla amháin is ea Asteroid 33 Polyhymnia, atá suite sa phríomhchreasa astaróideach idir Mars agus Iúpatar. Tá dlús na Polyhymnia chomh foircneach sin nach féidir é a chur i gcomparáid le haon rud ar domhan. Mar thoradh air seo creideann taighdeoirí go bhféadfadh sé agus asteroids eile dá leithéid a bheith comhdhéanta de chineálacha ábhar nach bhfuarthas amach nach féidir a mhíniú ag baint úsáide as gnáthfhisic.

Dhírigh an staidéar, a rinne Johann Rafelski agus a chomhghleacaithe ó Ollscoil Arizona, ar réada ultradense dlúth (CUDOanna). Tá mais-dhlús na gcorp réalteolaíoch seo níos mó ná sin atá ag osmium, arb é an eilimint is dlúithe atá le fáil go nádúrtha ar Domhan. Molann na taighdeoirí go bhféadfadh asteroids cosúil le Polyhymnia a bheith comhdhéanta d'eilimintí le huimhreacha adamhach níos airde ná 118, nár breathnaíodh riamh roimhe seo.

Tugann an staidéar, ar glacadh leis le foilsiú san European Physical Journal Plus, le fios go bhféadfadh go mbeadh “oileán cobhsaíochta núicléach” timpeall ar uimhreacha adamhach 164, áit a bhféadfadh eilimintí róthroma a bheith ann. Cé go bhfuil eilimintí níos faide ná an uimhir adamhach 118 teoiriciúil agus éagobhsaí faoi láthair, táthar ag súil go méadóidh dlús na n-eilimintí seo níos faide síos an tábla peiriadach.

Má dheimhnítear go bhfuil gnéithe nach féidir a fháil ar asteroids áirithe sa chrios astaróideach, d'fhéadfadh siad a bheith ina spriocanna amach anseo do mhisin mhianadóireachta. Is ionchas spreagúil é an fhéidearthacht eilimintí superheavy a fháil, fiú iad siúd atá éagobhsaí nó nach bhfuil faoi deara faoi láthair, ón taobh istigh dár gcóras gréine féin.

Mar fhocal scoir, leagann an staidéar seo béim ar an bhféidearthacht d’eilimintí róthroma a bheith ann in asteroidí ultradense, a d’fhéadfadh léargais thábhachtacha a sholáthar ar chomhdhéanamh ár gcóras gréine agus bealaí nua a oscailt le haghaidh taiscéalaíochta agus eastóscadh acmhainní amach anseo.

Foinse: Eilimintí superheavy agus ábhar ultradense, Springer