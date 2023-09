An Struchtúr Adhmaid is Sine a Thángthas air riamh Pointí chuig Ard-Sinsear

Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag seandálaithe ag Kalambo Falls sa tSaimbia, ag fáil amach an struchtúr adhmaid is sine a aimsíodh riamh, ag dul siar ar a laghad 476,000 bliain. Tugann an toradh seo le fios go raibh ár sinsir níos forbartha ná mar a chreideadh roimhe seo. Bhí an struchtúr adhmaid, a chreidtear a bheith ina ardán, ina siúlán nó ina áit chónaithe ardaithe, dea-chaomhnaithe agus taispeánann sé go raibh uirlisí cloiche á n-úsáid chun dhá lomán mór a cheangal le chéile. Thángthas ar bhailiúchán uirlisí adhmaid ar an suíomh freisin, lena n-áirítear ding agus bata tochailte.

Tugann an fionnachtain seo dúshlán don nóisean go raibh ár sinsir fánaíochta, toisc gur dealraitheach gur áit chónaithe buan é an struchtúr gar do na heasanna. Tugann láithreacht foinse ilbhliantúil uisce le fios go raibh an cumas ag ár ngaolta struchtúir bhuana a phleanáil agus a thógáil. Leagann príomhúdar an staidéir, an seandálaí Larry Barham, béim ar an bpointe go léiríonn an toradh cumais chlaochlaitheacha agus smaointeoireacht theibí ár sinsear. Molann sé gur bhain siad úsáid as a gcuid faisnéise, samhlaíochta agus scileanna chun rud éigin a chruthú nach raibh ann riamh cheana.

Creidtear gur chaomhnaigh an leibhéal ard uisce ag Kalambo Falls an struchtúr adhmaid thar na céadta bliain. Nocht dhátú luminescence, modh nua a d'úsáid na taighdeoirí, aois an struchtúir agus dheimhnigh sé go raibh sé roimh éabhlóid Homo sapiens. Chuaigh struchtúir adhmaid roimhe seo siar timpeall 9,000 bliain, rud a fhágann go bhfuil tábhacht mhór ag baint leis an bhfionnachtain seo maidir le cumas ár sinsear luath a thuiscint.

Léiríonn an toradh seo cumas cognaíocha ár sinsear, lena n-áirítear pleanáil, léirshamhlú, agus an cumas struchtúir chasta a chruthú. Tugann sé dúshlán do thoimhdí roimhe seo faoi chumais agus stíleanna maireachtála na ndaoine luatha. Cé go bhfuil gá le tuilleadh taighde chun cuspóir agus feidhm an struchtúir a thuiscint go hiomlán, is léir go raibh an cumas ag ár sinsear ardsmaointeoireacht agus réiteach fadhbanna.

Foinsí:

– Dúlra (iris)