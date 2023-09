Struchtúir Adhmaid Tógtha ag Daoine Leathmhilliún Bliain ó shin, aimsíonn an Staidéar

D'aimsigh taighdeoirí ó Ollscoil Learpholl agus Ollscoil Aberystwyth fianaise go raibh daoine ag tógáil struchtúir déanta as adhmad leath mhilliún bliain ó shin. Rinne an fhoireann adhmad dea-chaomhnaithe a thochailt ar shuíomh seandálaíochta na bhFál Kalambo sa tSaimbia, a théann siar ar a laghad 476,000 bliain, roimh éabhlóid Homo sapiens. Soláthraíonn gearrthacha uirlisí cloiche ar an adhmad fianaise gur mhúnlaigh agus cheangail daoine luatha dhá lomán mór chun struchtúr a chruthú, b'fhéidir ardán nó cuid de theach cónaithe.

Tugann an toradh seo dúshlán don tuairim a bhí i réim go raibh daoine fánaíochta sa Chlochaois. Chuir an réigiún foinse uisce ilbhliantúil agus flúirse bia ar fáil, rud a chuir ar chumas na ndaoine seo struchtúir a shocrú agus a thógáil. Léiríonn fionnachtain struchtúir adhmaid go raibh faisnéis, samhlaíocht agus scileanna ag na daoine luatha seo chun rud éigin a chruthú nach raibh ann riamh cheana.

Bhain an fhoireann taighde úsáid as teicnící dátaithe luminescence nua chun aois na fionnachtana a chinneadh. Trí anailís a dhéanamh ar an uair dheireanach a bhí mianraí sa ghaineamh máguaird faoi lé solas na gréine, bhí na taighdeoirí in ann an t-adhmad a chur ag aois leathmhilliún bliain. Tá impleachtaí suntasacha ag an modh dhátú nua seo maidir le héabhlóid an duine a thuiscint agus ceadaíonn sé dul siar in am.

Tá suíomh Kalambo Falls, atá suite ar Abhainn Kalambo, suite ar theorainn na Saimbia agus Réigiún Rukwa na Tansáine. Tá cáil air as a thábhacht seandálaíochta agus ainmníodh é le cur ar liosta Oidhreachta Domhanda UNESCO. Leagann na torthaí le déanaí béim ar thábhacht an tsuímh, agus áitíonn taighdeoirí go n-aithnítear é mar Shuíomh Oidhreachta Domhanda na Náisiún Aontaithe.

Tá an taighde seo mar chuid den tionscadal níos leithne “Deep Roots of Humanity”, atá maoinithe ag Comhairle Taighde na nEalaíon agus na nDaonnachtaí sa RA. Tá sé mar aidhm aige imscrúdú a dhéanamh ar an gcaoi ar fhorbair teicneolaíocht dhaonna sa Chlochaois. Tá comhoibriú le Coimisiún Caomhnaithe Oidhreachta Náisiúnta na Saimbia, Músaem Livingstone, Músaem Moto Moto, agus an Músaem Náisiúnta i Lusaka i gceist leis an tionscadal. Tá na taighdeoirí ag súil go n-eascróidh tuilleadh fionnachtana spreagúla ó ghaineamh báite shuíomh na bhFál Kalambo.