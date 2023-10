Seandálaithe Faigh amach “Orbs Órga” i dTollán Maya

Tá fionnachtain gan fasach déanta ag seandálaithe a bhí ag obair i gcroíthailte Maya roimhe seo - dhá “fhithise órga” a fuarthas taobh istigh de thollán a bhí i bhfolach roimhe seo. Fuarthas na orbs, déanta de chré fillte i scannán óir, i dtollán taobh thíos de Theampall na Sáirsintí Cleití i Meicsiceo. Clúdaíodh ballaí an tolláin freisin i substaint óir, rud a thug taighdeoirí chun a chreidiúint go raibh an spás ina chuspóir deasghnátha naofa. Tá roinnt taighdeoirí ag tuairimíocht gur dearadh na ballaí chun aithris a dhéanamh ar an gcosmas agus spás a sholáthar do na Maya chun staidéar a dhéanamh ar spéir na hoíche.

Go háirithe, tá an féilire Maya calabraithe go mór le paraiméadair fithiseach na pláinéid inár gcóras gréine, go háirithe na pláinéid istigh. Bhí spéis ar leith ag na Maya i bhfithis Mharsa, mar a léirítear sa Dresden Codex, an cuntas scríofa is sine ó Mheiriceá. Taispeánann an códx an Maya ag rianú agus ag cur síos ar a bhféilire maidir le gluaiseacht Mars trasna an spéir.

D'fhéadfadh ról suntasach a bheith ag na orbs órga i staidéar Maya ar an bPláinéad Dearg, ag cuidiú leo tuiscint chuimsitheach a fháil ar spéir na hoíche. Cé go bhfuil a gcuspóir cruinn fós neamhchinnte, cuireann fionnachtain na bhfithise seo fianaise bhreise ar fáil ar ard-eolas eolaíoch na Maya agus ar a dtuiscint gan sárú ar chorpáin neamhaí.

